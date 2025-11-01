Baltijas balss logotype
Может ли красное вино быть полезным для здоровья 1 205

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Может ли красное вино быть полезным для здоровья

Красное вино традиционно ассоциируется с уютом, романтикой и наслаждением вкусом. Однако за культурным образом напитка стоит реальный научный интерес — действительно ли оно приносит пользу организму, или это миф?

Полезные свойства

Красное вино содержит полифенолы — природные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Среди них выделяются флавоноиды (катехины, кверцетин, антоцианы) и ресвератрол, который часто упоминают как «сердечный защитник».

Тем не менее, ресвератрол из вина усваивается организмом слабо — его количество в бокале слишком мало, чтобы оказать выраженный эффект. Поэтому ожидать значительной пользы только от вина не стоит.

Полифенолы, присутствующие в напитке, всё же могут помогать:

  • препятствуют окислению липидов,
  • снижают воспаление,
  • защищают сосуды от повреждений.

Что говорят исследования

Учёные не пришли к единому мнению. Некоторые исследования связывают умеренное потребление красного вина с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, другие — не подтверждают этих данных.

Исследователи подчёркивают: важен не сам напиток, а образ жизни. Люди, употребляющие вино в умеренных количествах, часто следят за питанием, занимаются спортом и меньше подвержены стрессу — эти факторы и могут давать положительный эффект.

Как пить, если вы всё же выбираете вино

Если вы не употребляете алкоголь — начинать ради пользы не стоит. Все полезные вещества можно получить из ягод, винограда, чая или кофе.

Для тех, кто всё же любит вино, диетологи рекомендуют:

  • выбирать сухие красные вина — в них больше полифенолов и меньше сахара;
  • соблюдать умеренность: до 140 мл в день для женщин и до 280 мл для мужчин (при крепости около 12%);
  • пить только во время еды — особенно в сочетании с овощами, рыбой, цельнозерновыми и растительными продуктами;
  • не «компенсировать» пропущенные дни двойными дозами.

Вывод

Красное вино может приносить определённую пользу — но только при редком и умеренном употреблении. В больших количествах оно наносит организму вред, как и любой другой алкоголь.

Самое разумное — получать антиоксиданты из растительной пищи и рассматривать бокал вина не как «лекарство», а как элемент удовольствия и культуры.

Источник: kleo.ru

Оставить комментарий

  • Вк
    Виардо кузнецова
    1-го ноября

    В Библии написано,что красное вино от болезней желудка и прочих недугов

    0
    0

