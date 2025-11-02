Вселенная постоянно раскрывает новые тайны: от дождей из стекла на экзопланетах до гигантских магнитных полей Юпитера. Мы собрали самые впечатляющие открытия, которые заставят взглянуть на космос по-новому.

Прогресс в изучении

Чтобы наглядно показать прогресс, достигнутый за полвека в изучении Вселенной, астроном Поль Кудерк сравнил масштабы: если все известные к 1900 году области Вселенной отображены на плане площадью в один квадратный метр, то для того же масштаба в 1950 году потребовалась бы карта, равная по площади поверхности Земли.

Масса Солнца

Масса Солнца составляет 99 процентов общей массы вещества в Солнечной системе.

Планета с дождями из стекла

В нашей Вселенной существует планета HD189733b, где идут дожди из стекла.

Долгий путь фотона

Путешествие фотона от ядра Солнца до его поверхности занимает 170 тысяч лет, плюс ещё 8 минут, чтобы достичь Земли.

Магнитное поле Солнца

Солнце следует одиннадцатилетнему циклу активности, в определённые моменты меняя свою полярность. НАСА сообщает, что изменения на Северном полюсе уже начались.

Газовое облако с алкоголем

В созвездии Орла находится облако, содержащее алкоголя на 200 септиллионов литров пива.

Хвост Солнечной системы

НАСА обнаружило гелиотейл — хвост из нейтральных частиц, простирающийся более чем на 13 млрд км за пределами Солнечной системы.

Летающий Титан

На спутнике Сатурна Титане низкая гравитация и атмосферное давление позволяют человеку с крыльями летать, хотя без оборудования это смертельно опасно.

Темный поток

Темный поток — скопление галактик, движущееся к границе видимой Вселенной со скоростью около 1 тыс. км/ч. Причины движения пока неясны; возможна связь с другой вселенной.

Вода на Луне

В 2009 году аппарат LCROSS обнаружил на Луне облако из 100 кг воды, а также ртути и серебра.

Вода на Марсе

В 2011 году НАСА зафиксировало «текущую воду» на склонах Марса, вероятно, солёную, которая летом течёт по поверхности планеты.

Экзопланета с горящим льдом

В 33 световых годах от Земли найдена экзопланета с поверхностью, полностью покрытой горящим льдом.

Магнитосфера Юпитера

Юпитер настолько велик, что в нём поместилось бы 1400 Земель. Его магнитосфера сильнее Солнца и могла бы поглотить его корону.

Чёрные дыры вокруг нас

Чёрные дыры звёздной массы образуются при разрушении массивных звёзд. Многие из них сливаются в сверхмассивные чёрные дыры, вокруг которых вращается наша Галактика.