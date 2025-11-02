Вселенная постоянно раскрывает новые тайны: от дождей из стекла на экзопланетах до гигантских магнитных полей Юпитера. Мы собрали самые впечатляющие открытия, которые заставят взглянуть на космос по-новому.
Прогресс в изучении
Чтобы наглядно показать прогресс, достигнутый за полвека в изучении Вселенной, астроном Поль Кудерк сравнил масштабы: если все известные к 1900 году области Вселенной отображены на плане площадью в один квадратный метр, то для того же масштаба в 1950 году потребовалась бы карта, равная по площади поверхности Земли.
Масса Солнца
Масса Солнца составляет 99 процентов общей массы вещества в Солнечной системе.
Планета с дождями из стекла
В нашей Вселенной существует планета HD189733b, где идут дожди из стекла.
Долгий путь фотона
Путешествие фотона от ядра Солнца до его поверхности занимает 170 тысяч лет, плюс ещё 8 минут, чтобы достичь Земли.
Магнитное поле Солнца
Солнце следует одиннадцатилетнему циклу активности, в определённые моменты меняя свою полярность. НАСА сообщает, что изменения на Северном полюсе уже начались.
Газовое облако с алкоголем
В созвездии Орла находится облако, содержащее алкоголя на 200 септиллионов литров пива.
Хвост Солнечной системы
НАСА обнаружило гелиотейл — хвост из нейтральных частиц, простирающийся более чем на 13 млрд км за пределами Солнечной системы.
Летающий Титан
На спутнике Сатурна Титане низкая гравитация и атмосферное давление позволяют человеку с крыльями летать, хотя без оборудования это смертельно опасно.
Темный поток
Темный поток — скопление галактик, движущееся к границе видимой Вселенной со скоростью около 1 тыс. км/ч. Причины движения пока неясны; возможна связь с другой вселенной.
Вода на Луне
В 2009 году аппарат LCROSS обнаружил на Луне облако из 100 кг воды, а также ртути и серебра.
Вода на Марсе
В 2011 году НАСА зафиксировало «текущую воду» на склонах Марса, вероятно, солёную, которая летом течёт по поверхности планеты.
Экзопланета с горящим льдом
В 33 световых годах от Земли найдена экзопланета с поверхностью, полностью покрытой горящим льдом.
Магнитосфера Юпитера
Юпитер настолько велик, что в нём поместилось бы 1400 Земель. Его магнитосфера сильнее Солнца и могла бы поглотить его корону.
Чёрные дыры вокруг нас
Чёрные дыры звёздной массы образуются при разрушении массивных звёзд. Многие из них сливаются в сверхмассивные чёрные дыры, вокруг которых вращается наша Галактика.
