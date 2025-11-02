У 44-летнего Криса Эванса и его супруги Альбы Баптисты родился ребенок. Радостную новость сообщили источники, близкие к паре. По данным инсайдеров, малыш появился на свет 25 октября в одном из родильных домов Массачусетса .

Первенец «Капитана Америки»

Для Эванса и Баптисты это первый ребенок. Пара официально оформила отношения осенью прошлого года, устроив скромную церемонию на побережье Кейп-Кода. По сообщениям западных СМИ, на свадьбе действовал строгий режим конфиденциальности — гостям пришлось сдать телефоны и подписать соглашения о неразглашении.

Сам Эванс не раз признавался, что мечтает о семье и детях. В одном из интервью он говорил, что звание «папы» звучит для него особенно вдохновляюще.

Как появились слухи о беременности

О том, что Альба ждет ребенка, поклонники начали догадываться еще летом. Актриса старалась избегать публичных мероприятий, а подтверждением слухов стало неосторожное высказывание ее отца, который под публикацией о семье намекнул, что «вскоре очередь Криса».

Немного о паре

Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel, три года назад был признан «Самым сексуальным мужчиной года» по версии журнала People.

Альба Баптиста — актриса португальского происхождения, начала карьеру в 16 лет. Она известна по фильмам «Патрик», «Равноденствие» и сериалу «Воин-монахиня».

Источник: People