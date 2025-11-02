Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крис Эванс впервые стал отцом 0 81

Lifenews
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Крис Эванс впервые стал отцом

У 44-летнего Криса Эванса и его супруги Альбы Баптисты родился ребенок. Радостную новость сообщили источники, близкие к паре. По данным инсайдеров, малыш появился на свет 25 октября в одном из родильных домов Массачусетса.

Первенец «Капитана Америки»

Для Эванса и Баптисты это первый ребенок. Пара официально оформила отношения осенью прошлого года, устроив скромную церемонию на побережье Кейп-Кода. По сообщениям западных СМИ, на свадьбе действовал строгий режим конфиденциальности — гостям пришлось сдать телефоны и подписать соглашения о неразглашении.

Сам Эванс не раз признавался, что мечтает о семье и детях. В одном из интервью он говорил, что звание «папы» звучит для него особенно вдохновляюще.

Как появились слухи о беременности

О том, что Альба ждет ребенка, поклонники начали догадываться еще летом. Актриса старалась избегать публичных мероприятий, а подтверждением слухов стало неосторожное высказывание ее отца, который под публикацией о семье намекнул, что «вскоре очередь Криса».

Немного о паре

Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel, три года назад был признан «Самым сексуальным мужчиной года» по версии журнала People.

Альба Баптиста — актриса португальского происхождения, начала карьеру в 16 лет. Она известна по фильмам «Патрик», «Равноденствие» и сериалу «Воин-монахиня».

Источник: People

Читайте нас также:
#знаменитости #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Спать пора!? Невролог назвал главную причину нарушений сна у современного человека
Изображение к статье: Бывшая Павла Дурова заявила о невыплате алиментов и раскритиковала его завещание
Изображение к статье: Нас на Земле может быть больше, чем показывают официальные данные
Изображение к статье: 9 удивительных фактов о Вселенной, которые вас поразят

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ученые нашли причину появления странных голубых собак в Чернобыле — и это не радиация
В мире животных
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен
Наша Латвия
Изображение к статье: Тип погоды сегодня- какой-то безнадежный
Наша Латвия
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео