Звезда «Спасателей Малибу» появилась в платье Donby от Magnolia Pearl в дуэте с бежевой шляпой-цилиндром с цветочным узором на вечеринке, оформленной в садовом стиле. Ее образ дополняли зеленые чулки с узором в виде божьих коровок и коричневые туфли на шпильке с острым носом.

58-летняя Андерсон предстала со своим знаменитым, совершенно естественным лицом, озаряя всё улыбкой по случаю этого особого события, приветствуя зевак и фотографов.

Актрису также видели в опубликованном в X видеоролике, где она была в похожем наряде на многодневном мероприятии в субботу, что вызвало сравнения с любимыми детскими персонажами Амелией Беделией и доктором Сьюзом.

«Что это надела Памела Андерсон, похожее на стиль Амелии Беделии и доктора Сьюза?» — прокомментировал один пользователь, в то время как другой добавил: «У этой девушки столько денег, что она может надеть даже абажур, если захочет».

«Ей абсолютно наплевать. И это мне нравится», — отметил третий пользователь.

Андерсон, между тем, прекратила пользоваться макияжем вскоре после того, как в 2019 году ее визажист Алексис Фогель скончалась от рака груди.

«Она была лучшей. И с тех пор я просто чувствовала: без Алексис мне лучше не краситься», — рассказала она в августовском интервью 2023 года журналу Elle.

Андерсон назвала отказ от макияжа «освобождающим, веселым и немного бунтарским» опытом. Она также заявила, что идет «против течения».

Звезда «Последней шоу-герл» впервые появилась на публике без макияжа на Неделе моды в Париже в 2023 году. Однако Андерсон изменила прическу впервые со времен сериала «Спасатели Малибу» 1990-х годов. В сентябре она сменила свои светлые локоны на рыжую стрижку пикси. Она представила свой новый образ на мероприятии Condé Nast, будучи одетой в платье цвета шампанского.