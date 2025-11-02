Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему людям с четвёртой отрицательной группой крови не позавидуешь 0 412

Lifenews
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему людям с четвёртой отрицательной группой крови не позавидуешь

Группы крови распределены неравномерно, и самой редкой считается четвёртая отрицательная — она встречается всего у 8% населения. Учёные утверждают, что её носители сталкиваются с рядом особенностей, которые делают их жизнь сложнее других.

Сложности жизни с четвёртой группой крови

Главная опасность для людей с отрицательным резусом — резус-конфликт при беременности. Если у матери резус отрицательный, а у плода положительный, это может привести к выкидышу или мертворождению.

Кроме того, исследование Гарвардского университета показало, что у людей с четвёртой отрицательной чаще развивается онкология. Учёные из Вермонта добавляют: у таких людей нередко наблюдается потеря памяти и старческое слабоумие.

Во время пандемии именно эта группа показала наименьшее сопротивление вирусу, а также у её носителей чаще происходят инсульты.

Учёные считают четвёртую группу крови самой молодой — ей примерно тысяча лет. По одной из версий, она возникла из-за смешения монголоидных и европеоидных популяций.

Ложка мёда в «бочке крови»

Есть и небольшое преимущество: люди с четвёртой группой крови лучше переносят алкоголь. При равном количестве выпитого у них менее выражено похмелье.

Для сравнения: носители второй группы чаще подвержены алкоголизму, а именно она является самой распространённой в Восточной Европе. Конечно, на усвоение алкоголя влияет не только группа крови, но и генетика, физическая форма и культура употребления. Однако владельцы четвёртой группы действительно пьянеют медленнее.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Спать пора!? Невролог назвал главную причину нарушений сна у современного человека
Изображение к статье: Бывшая Павла Дурова заявила о невыплате алиментов и раскритиковала его завещание
Изображение к статье: Нас на Земле может быть больше, чем показывают официальные данные
Изображение к статье: 9 удивительных фактов о Вселенной, которые вас поразят

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ученые нашли причину появления странных голубых собак в Чернобыле — и это не радиация
В мире животных
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен
Наша Латвия
Изображение к статье: Тип погоды сегодня- какой-то безнадежный
Наша Латвия
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео