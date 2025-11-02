Группы крови распределены неравномерно, и самой редкой считается четвёртая отрицательная — она встречается всего у 8% населения. Учёные утверждают, что её носители сталкиваются с рядом особенностей, которые делают их жизнь сложнее других.

Сложности жизни с четвёртой группой крови

Главная опасность для людей с отрицательным резусом — резус-конфликт при беременности. Если у матери резус отрицательный, а у плода положительный, это может привести к выкидышу или мертворождению.

Кроме того, исследование Гарвардского университета показало, что у людей с четвёртой отрицательной чаще развивается онкология. Учёные из Вермонта добавляют: у таких людей нередко наблюдается потеря памяти и старческое слабоумие.

Во время пандемии именно эта группа показала наименьшее сопротивление вирусу, а также у её носителей чаще происходят инсульты.

Учёные считают четвёртую группу крови самой молодой — ей примерно тысяча лет. По одной из версий, она возникла из-за смешения монголоидных и европеоидных популяций.

Ложка мёда в «бочке крови»

Есть и небольшое преимущество: люди с четвёртой группой крови лучше переносят алкоголь. При равном количестве выпитого у них менее выражено похмелье.

Для сравнения: носители второй группы чаще подвержены алкоголизму, а именно она является самой распространённой в Восточной Европе. Конечно, на усвоение алкоголя влияет не только группа крови, но и генетика, физическая форма и культура употребления. Однако владельцы четвёртой группы действительно пьянеют медленнее.