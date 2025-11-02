В Европе набирает популярность новый тренд — «сонный туризм» (sleep tourism), где главная цель поездки — не экскурсии или вечеринки, а полноценный отдых, тишина и глубокий сон.

Эксперты британской компании MattressNextDay исследовали более 300 европейских городов, чтобы определить, где лучше всего выспаться. В расчет брались чистота воздуха, уровень шума и освещенности, количество парков, температура ночью, осадки и интенсивность ночной жизни.

Рига вошла в пятерку лучших направлений Европы для «сонного» отпуска, заняв пятое место с итоговым баллом 7,99 из 10.

По мнению аналитиков, латвийская столица — идеальное место для тех, кто ценит тишину, свежий воздух и спокойную атмосферу.

В Риге много зеленых зон, мягкий климат и сравнительно «спокойная» ночная жизнь, что делает её особенно привлекательной для тех, кто хочет восстановить силы и перезагрузить организм.

Лидером рейтинга стал Вильнюс, набравший 8,26 балла, далее идут Дрезден, Познань, Варшава и Рига.

Эксперты отмечают, что растущий интерес к sleepcation связан с желанием людей замедлиться и уделить внимание своему благополучию.