Как слова-паразиты выдают характер и внутренние качества человека 0 392

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как слова-паразиты выдают характер и внутренние качества человека

Многие слова, которые мы произносим автоматически, способны рассказать о нас больше, чем кажется. Лингвисты и психологи считают, что любимые слова-паразиты отражают не только речевые привычки, но и внутреннее состояние человека — от тревожности до самоуверенности.

«Кстати» чаще используют люди, которым не хватает внимания. Они могут чувствовать себя неуверенно в новой компании и стараются прикрыть смущение, вставляя это слово в разговор даже без повода.

«Короче» — сигнал торопливости и раздражительности. Им нередко злоупотребляют вспыльчивые, импульсивные или просто очень разговорчивые люди, которым трудно держать мысль в рамках.

«Это самое» выдает ленивых и непостоянных натур. Таких людей сложно назвать надёжными — они склонны перекладывать ответственность и избегать наказания, умело уходя от прямых ответов.

«Вообще-то» характерно для неуверенных в себе людей, склонных к конфликтам. Они часто используют его, чтобы подчеркнуть своё мнение или оправдать раздражение.

«На самом деле» любят произносить самоуверенные и эгоцентричные личности, уверенные в своей правоте. Они редко прислушиваются к другим и часто воспринимают собеседников как зрителей.

«Типа» и «значит» чаще всего встречаются у консерваторов, которые не любят перемен и готовы отстаивать своё мнение с напором.

«Как бы» выдает творческих и мечтательных людей, живущих в своём внутреннем мире. Это выражение помогает им смягчить категоричность высказываний и подчеркнуть относительность происходящего.

«Просто» часто используют те, кто боится брать на себя ответственность. Эти люди склонны оправдываться и зависеть от мнения окружающих.

Источник: novostiifakty.mediasole

#интересно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео