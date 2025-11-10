Психиатр Фернандо Мора призвал обзавестись одной привычкой перед сном, чтобы повысить качество ночного отдыха. Его слова передает издание El Español.

Мора посоветовал не использовать смартфон и другие гаджеты за 30 минут до сна. «Яркость экранов активирует головной мозг тогда, когда ему следует расслабиться, а это негативно влияет на сон», — предупредил он.

По словам специалиста, синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. В результате может не только появиться бессонница, но и ухудшиться настроение. «Если отключиться за 30 минут до сна, то ваш отдых и эмоциональное здоровье будут вам благодарны», — заключил врач.