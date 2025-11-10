Психиатр: использование смартфона перед сном подавляет секрецию мелатонина, что нарушает здоровый сон.
Психиатр Фернандо Мора призвал обзавестись одной привычкой перед сном, чтобы повысить качество ночного отдыха. Его слова передает издание El Español.
Мора посоветовал не использовать смартфон и другие гаджеты за 30 минут до сна. «Яркость экранов активирует головной мозг тогда, когда ему следует расслабиться, а это негативно влияет на сон», — предупредил он.
По словам специалиста, синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. В результате может не только появиться бессонница, но и ухудшиться настроение. «Если отключиться за 30 минут до сна, то ваш отдых и эмоциональное здоровье будут вам благодарны», — заключил врач.
