Конец года – это обычно яркое, веселое время, радующее латвийских зрителей интересными событиями – спектаклями, концертами, выставками, разнообразными шоу.

Однако тем сениорам, кто, к примеру, решит посетить стоит Латвийскую национальную оперу, придется считаться с двумя факторами:

во-первых, на популярные "семейные" спектакли билеты раскуплены уже давно, например, на балет "Щелкунчик" Чайковского и на ноябрь, и на декабрь билеты проданы. На гала-концерты в декабре – тоже;

во-вторых, цены: посещение театра вдвоем-втроем получается очень недешевым проектом. Например, если вы решите сходить, например, на оперу "Кармен" Бизе, то один билет в партере сбоку – отнюдь не самое дорогое место – стоит 45 евро.

Что делать? Ловить скидки!

Скидки в театрах

Сразу отметим, что для получения скидок во всех театрах перед спектаклем надо будет предъявить контролеру удостоверение, на основании которого продадут льготный билет: пенсионное, студенческое, школьное, инвалидное и т.д.

Латвийская национальная опера и балет

15% пенсионерам (скидки распространяются только на регулярные спектакли в Большом зале; на премьеры и специальные мероприятия скидок нет)

Латвийский национальный театр

– 10% – пенсионерам, школьникам и студентам на один билет. – 50% – для зрителя в инвалидной коляске и его спутника.

Театр Dailes

– 30% – пенсионерам, инвалидам и учащимся, но не на все, а лишь на некоторые спектакли.

Новый рижский театр

На первые 10 показов новых постановок скидки не предоставляются принципиально. Однако начиная с 11-го показа обещают скинуть:

– 10% – владельцам карт ITIC (учителям, преподавателям),

– 15% – владельцам карты "Почётная семья" каждый месяц на определённый спектакль предоставляется скидка на 2 билета,

– 20% – детям, школьникам, студентам (очным), владельцам карт ISIC, пенсионерам, людям с инвалидностью и зрителям в инвалидных креслах.

В театре особо отмечают, что скидки не суммируются.

А что в кинотеатрах

В большинстве кинозалов действуют скидки для пенсионеров, но в отдельные дни и определенное время – до 40-50%.

Причем не обязательно нужно пенсионное удостоверение – иногда достаточно документа, что вам исполнилось 60 лет.

Билеты в музеи

В прошлом году правительство Эвики Силини приняло решение повысить цены на посещение музеев на 20–50%. Поэтому новости такие.

Латвийский национальный художественный музей

12 евро – один обычный комбинированный билет для взрослого ЛНХМ на осмотр постоянной экспозиции и выставок;

7 евро – осмотр постоянной экспозиции,

8 евро – осмотр выставки в большом выставочном зале,

8-12 евро – семейные билеты.

При этом предоставляется 50% скидка – пенсионерам, школьникам, студентам, инвалидам, лицам, которым присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица, безработным и лицам с латвийской почетной семейной картой.

Художественный музей "Рижская биржа"

12 евро – обычный комбинированный билет на осмотр постоянной экспозиции и выставок;

7 евро – на просмотр постоянной экспозиции;

8 евро – на просмотр выставки в большом выставочном зале;

4 евро – на выставки в малых залах;

8-12 евро – семейные билеты на осмотр постоянной экспозиции и выставок.

Есть 50% скидка для пенсионеров, школьников, студентов и др. льготников.