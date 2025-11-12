Конец года – это обычно яркое, веселое время, радующее латвийских зрителей интересными событиями – спектаклями, концертами, выставками, разнообразными шоу.
Однако тем сениорам, кто, к примеру, решит посетить стоит Латвийскую национальную оперу, придется считаться с двумя факторами:
-
во-первых, на популярные "семейные" спектакли билеты раскуплены уже давно, например, на балет "Щелкунчик" Чайковского и на ноябрь, и на декабрь билеты проданы. На гала-концерты в декабре – тоже;
-
во-вторых, цены: посещение театра вдвоем-втроем получается очень недешевым проектом. Например, если вы решите сходить, например, на оперу "Кармен" Бизе, то один билет в партере сбоку – отнюдь не самое дорогое место – стоит 45 евро.
Что делать? Ловить скидки!
Скидки в театрах
Сразу отметим, что для получения скидок во всех театрах перед спектаклем надо будет предъявить контролеру удостоверение, на основании которого продадут льготный билет: пенсионное, студенческое, школьное, инвалидное и т.д.
Латвийская национальная опера и балет
- 15% пенсионерам (скидки распространяются только на регулярные спектакли в Большом зале; на премьеры и специальные мероприятия скидок нет)
Латвийский национальный театр
– 10% – пенсионерам, школьникам и студентам на один билет. – 50% – для зрителя в инвалидной коляске и его спутника.
Театр Dailes
– 30% – пенсионерам, инвалидам и учащимся, но не на все, а лишь на некоторые спектакли.
Новый рижский театр
На первые 10 показов новых постановок скидки не предоставляются принципиально. Однако начиная с 11-го показа обещают скинуть:
– 10% – владельцам карт ITIC (учителям, преподавателям),
– 15% – владельцам карты "Почётная семья" каждый месяц на определённый спектакль предоставляется скидка на 2 билета,
– 20% – детям, школьникам, студентам (очным), владельцам карт ISIC, пенсионерам, людям с инвалидностью и зрителям в инвалидных креслах.
В театре особо отмечают, что скидки не суммируются.
А что в кинотеатрах
В большинстве кинозалов действуют скидки для пенсионеров, но в отдельные дни и определенное время – до 40-50%.
Причем не обязательно нужно пенсионное удостоверение – иногда достаточно документа, что вам исполнилось 60 лет.
Билеты в музеи
В прошлом году правительство Эвики Силини приняло решение повысить цены на посещение музеев на 20–50%. Поэтому новости такие.
Латвийский национальный художественный музей
- 12 евро – один обычный комбинированный билет для взрослого ЛНХМ на осмотр постоянной экспозиции и выставок;
- 7 евро – осмотр постоянной экспозиции,
- 8 евро – осмотр выставки в большом выставочном зале,
- 8-12 евро – семейные билеты.
При этом предоставляется 50% скидка – пенсионерам, школьникам, студентам, инвалидам, лицам, которым присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица, безработным и лицам с латвийской почетной семейной картой.
Художественный музей "Рижская биржа"
- 12 евро – обычный комбинированный билет на осмотр постоянной экспозиции и выставок;
- 7 евро – на просмотр постоянной экспозиции;
- 8 евро – на просмотр выставки в большом выставочном зале;
- 4 евро – на выставки в малых залах;
- 8-12 евро – семейные билеты на осмотр постоянной экспозиции и выставок.
Есть 50% скидка для пенсионеров, школьников, студентов и др. льготников.
