Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как в Латвии сходить в театр или музей и не разориться (список скидок) 2 4848

Lifenews
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как в Латвии сходить в театр или музей и не разориться (список скидок)
ФОТО: LETA

Конец года – это обычно яркое, веселое время, радующее латвийских зрителей интересными событиями – спектаклями, концертами, выставками, разнообразными шоу.

Однако тем сениорам, кто, к примеру, решит посетить стоит Латвийскую национальную оперу, придется считаться с двумя факторами:

  • во-первых, на популярные "семейные" спектакли билеты раскуплены уже давно, например, на балет "Щелкунчик" Чайковского и на ноябрь, и на декабрь билеты проданы. На гала-концерты в декабре – тоже;

  • во-вторых, цены: посещение театра вдвоем-втроем получается очень недешевым проектом. Например, если вы решите сходить, например, на оперу "Кармен" Бизе, то один билет в партере сбоку – отнюдь не самое дорогое место – стоит 45 евро.

Что делать? Ловить скидки!

Скидки в театрах

Сразу отметим, что для получения скидок во всех театрах перед спектаклем надо будет предъявить контролеру удостоверение, на основании которого продадут льготный билет: пенсионное, студенческое, школьное, инвалидное и т.д.

Латвийская национальная опера и балет

  • 15% пенсионерам (скидки распространяются только на регулярные спектакли в Большом зале; на премьеры и специальные мероприятия скидок нет)

Латвийский национальный театр

– 10% – пенсионерам, школьникам и студентам на один билет. – 50% – для зрителя в инвалидной коляске и его спутника.

Театр Dailes

– 30% – пенсионерам, инвалидам и учащимся, но не на все, а лишь на некоторые спектакли.

Новый рижский театр

На первые 10 показов новых постановок скидки не предоставляются принципиально. Однако начиная с 11-го показа обещают скинуть:

– 10% – владельцам карт ITIC (учителям, преподавателям),

– 15% – владельцам карты "Почётная семья" каждый месяц на определённый спектакль предоставляется скидка на 2 билета,

– 20% – детям, школьникам, студентам (очным), владельцам карт ISIC, пенсионерам, людям с инвалидностью и зрителям в инвалидных креслах.

В театре особо отмечают, что скидки не суммируются.

А что в кинотеатрах

В большинстве кинозалов действуют скидки для пенсионеров, но в отдельные дни и определенное время – до 40-50%.

Причем не обязательно нужно пенсионное удостоверение – иногда достаточно документа, что вам исполнилось 60 лет.

Билеты в музеи

В прошлом году правительство Эвики Силини приняло решение повысить цены на посещение музеев на 20–50%. Поэтому новости такие.

LET_24580352.jpg

Латвийский национальный художественный музей

  • 12 евро – один обычный комбинированный билет для взрослого ЛНХМ на осмотр постоянной экспозиции и выставок;
  • 7 евро – осмотр постоянной экспозиции,
  • 8 евро – осмотр выставки в большом выставочном зале,
  • 8-12 евро – семейные билеты.

При этом предоставляется 50% скидка – пенсионерам, школьникам, студентам, инвалидам, лицам, которым присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица, безработным и лицам с латвийской почетной семейной картой.

Художественный музей "Рижская биржа"

  • 12 евро – обычный комбинированный билет на осмотр постоянной экспозиции и выставок;
  • 7 евро – на просмотр постоянной экспозиции;
  • 8 евро – на просмотр выставки в большом выставочном зале;
  • 4 евро – на выставки в малых залах;
  • 8-12 евро – семейные билеты на осмотр постоянной экспозиции и выставок.

Есть 50% скидка для пенсионеров, школьников, студентов и др. льготников.

Читайте нас также:
#кинотеатр #театр #музеи
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
5
2
0
7
2
2

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    В кои века решили сходить на концерт, купили билеты по интернету, идиотка Бражка не впустила исполнителей в Латвию, концерт отменили, ждали деньги три месяца, и то вернули не все- свой навар Билешу касе оставила себе, они же не виноваты, что Бражка дура. Оказывается, я дурак, что вообще в этой стране попытался сходить на концерт или еще куда то. Поверил, что здесь, в этой стране лжи, беззакония и лицемерия, вообще можно быть цивилизованным, среди махровых дикарей.

    37
    4
  • З
    Злой
    12-го ноября

    Давно не хожу, чтобы мои деньги местным не шли.

    37
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео