39-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду официально объявил, что грядущий чемпионат мира по футболу 2026 года станет финальным аккордом его выдающейся спортивной карьеры.

На пресс-конференции в Эр-Рияде форвард клуба «Аль-Наср» признался, что готов завершить путь, длившийся более двух десятилетий. «Да, это будет мой последний чемпионат мира. Мне исполнится 41 год — подходящее время, чтобы поставить точку», — сказал Роналду, сначала с улыбкой пошутив, что “скоро” для него означает “через десять лет”.

За свою карьеру Роналду стал настоящей легендой футбола: на его счету 953 гола, 225 матчей за сборную Португалии, победы в Евро-2016, Лиге наций УЕФА, а также десятки личных наград, включая пять «Золотых мячей». Он остаётся самым высокооплачиваемым футболистом мира и символом целой эпохи в спорте.

Болельщики уже мечтают, что Криштиану завершит карьеру красиво — например, забьёт свой тысячный гол именно на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сам Роналду, по его словам, относится к завершению карьеры спокойно и с улыбкой: недавно он сравнил себя с Дэвидом Бекхэмом и заявил, что «намного красивее и успешнее британца».

Источник: kleo