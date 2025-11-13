Baltijas balss logotype
Светлана Лобода намекнула на возвращение в Украину после концерта в Молдове

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Светлана Лобода намекнула на возвращение в Украину после концерта в Молдове

Певица Светлана Лобода снова оказалась в центре внимания после выступления в Кишиневе. Во время концерта артистка заявила, что вскоре планирует выйти на сцену уже в Украине — слова, которые вызвали бурное обсуждение среди поклонников и хейтеров.

Скандальная певица, давно живущая за границей и продолжающая исполнять песни на русском языке, собрала полный зал в столице Молдовы. По сообщениям очевидцев, некоторые поклонники даже пересекали украинско-молдавскую границу специально ради её шоу. Именно этот успех, по мнению фанатов, подтолкнул артистку к заявлению о возможном возвращении домой.

В сети распространилось видео из TikTok, где Лобода обращается к зрителям:

«Я так рада, что у нас есть возможность с вами сегодня встретиться здесь, но ещё немного — и я обещаю, что это будет на территории Украины, так и будет!»

Реакция публики оказалась неоднозначной. Одни восприняли слова певицы как шаг к примирению с украинской аудиторией, другие — как пиар-ход на фоне очередного скандала.

Попытки Лободы вернуться в украинский шоу-бизнес предпринимались и раньше, но каждый раз встречали жёсткую критику. Несмотря на заявления о разрыве связей с Россией, артистка по-прежнему поёт на русском и выступает для аудитории, далёкой от чёткой гражданской позиции.

Недавно певицу уже критиковали за неудачную реплику в адрес детей-переселенцев на благотворительном мероприятии. Теперь же внимание к её фигуре снова на пике — и публика гадает, решится ли Лобода действительно вернуться на украинскую сцену.

Источник: news.hochu.ua

#Светлана Лобода
(1)
  • NB
    Nose Bose
    13-го ноября

    выступает для аудитории, далёкой от чёткой гражданской позиции

    проще говоря - для аудитории отличающей пропаганду от всего :)

