Ноябрьский грибной сезон в Латвии удивляет: лисички всё ещё растут в лесах и продаются на рынке. Миколог Инита Даниэле объясняет, что тёплая осень и влажность — главные причины такого позднего урожая, пишет Otkrito.lv.

Как показывают предложения на Рижском Центральном рынке и публикации жителей в соцсетях, грибной сезон в Латвии в ноябре идёт полным ходом.

«Лес, свежий воздух, лисички, немного рыжиков и ни комаров, ни слепней», — пишет в Facebook Регина, публикуя фото с только что собранными лисичками. Антра также отмечает, что «лисичный бум ещё не закончился, они всё ещё растут в лесу!». А Давису на прошлой неделе удалось найти в лесах Видземе целое множество даров природы.

Портал Jauns.lv также отметил, что лисички по-прежнему доступны на Рижском Центральном рынке, где их продают по 5 евро за ведро. Миколог Инита Даниэле объясняет, что у этого простое объяснение — тёплая погода. «У грибов нет календаря — если достаточно тепло и влажно, в лесу ещё можно многое найти». Она поясняет, что в детстве мы переживали более холодные ноябри, поэтому грибы в это время встречались реже. А в этом году побито несколько температурных рекордов, поэтому появление грибов в ноябре «не является никаким чудом». Уже сообщалось, что начало ноября в Латвии было на четыре градуса теплее нормы.

Однако Даниэле отмечает, что появление лисичек в лесу может иметь и другое объяснение. «Лисички примечательны тем, что хорошо выглядят даже в старости. Даже если они замёрзли и потом оттаяли, мы не можем сказать, когда они выросли. Может быть, те грибы, которые люди сейчас находят в лесу, выросли не недавно, а уже довольно старые», — делится миколог своими наблюдениями.