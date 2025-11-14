Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга.
Беременная актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга. Также артистка изменила название своего ИП — теперь оно зарегистрировано как «Дранга Агата» вместо «Прилучная Агата».
Ранее Муцениеце снялась в нижнем белье, тем самым опровергнув слухи о накладном животе.
Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года, когда появились вместе на светском мероприятии. В мае этого года музыкант сделал предложение возлюбленной.
