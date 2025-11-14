Актер Роберт Паттинсон , известный по роли вампира Эдварда Каллена в культовой франшизе Сумерки, впервые прокомментировал возможность вернуться к персонажу. Ранее он иронически отзывался о вампирской саге, однако теперь выразил готовность снова примерить роль 17-летнего вампира.

В разговоре с Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair Паттинсон признался:

«О да, конечно».

При этом актер пошутил:

«Мне нравится отбирать роли у молодых актеров. Да, я хочу снова сыграть 17-летнего».

Лоуренс иронически заметила, что, возможно, Роберту лучше этого не делать, но Паттинсон остался непреклонен и с юмором добавил комментарий о своем желании вновь окунуться в образ Эдварда.

Интересно, что Дженнифер Лоуренс также вспомнила, что когда-то проходила пробы на роль Беллы Свон, но не попала в фильм. Сейчас она считает это удачей, ведь «это была не ее история».

