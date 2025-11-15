Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Настоящий смысл жизни: почему он не в детях, деньгах и любви 0 349

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Настоящий смысл жизни: почему он не в детях, деньгах и любви

Мы привыкли искать глобальные цели и объяснения каждому своему шагу. Но, по мнению психологов, постоянная гонка за «смыслом» часто лишает нас самого главного — умения просто жить здесь и сейчас.

Многие уверены, что жизнь обязательно должна иметь высшую цель — в детях, любви, карьере или деньгах. Мы ставим себе задачи, добиваемся, ставим новые — и так без конца. Но смысл, как отмечают психологи, не существует сам по себе. Его создаем мы.

«Смысла нет ни в детях, ни в деньгах, ни в успехе, ни в любви, — считают психологи. — Есть только то, чем вы сами наполняете свою жизнь».

Он подчеркивает, что стремление жить «ради цели» делает человека заложником ожиданий. Мы учимся ради профессии, работаем ради отпуска, отдыхаем, чтобы снова работать. Но при этом теряем саму жизнь — ту, что происходит между этими пунктами.

Когда человек осознает, что смысл он создает сам, появляется свобода. Тогда счастье перестает зависеть от партнера, внешности, статуса или количества денег. Оно становится внутренним состоянием, которое можно вырастить из простых радостей и осознанности.

Японский психиатр отмечает, что постоянное сравнение себя с другими — источник стресса и недовольства.

«Слова „должно быть так“ — это ненужный багаж, который мешает двигаться вперед», — говорит эксперт.

Освобождаясь от этих навязанных ожиданий, человек наконец-то начинает жить своей жизнью — не ради чего-то, а просто потому, что она у него есть.

Источник: Doctorpiter

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео