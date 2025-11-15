Мы привыкли искать глобальные цели и объяснения каждому своему шагу. Но, по мнению психологов, постоянная гонка за «смыслом» часто лишает нас самого главного — умения просто жить здесь и сейчас.

Многие уверены, что жизнь обязательно должна иметь высшую цель — в детях, любви, карьере или деньгах. Мы ставим себе задачи, добиваемся, ставим новые — и так без конца. Но смысл, как отмечают психологи, не существует сам по себе. Его создаем мы.

«Смысла нет ни в детях, ни в деньгах, ни в успехе, ни в любви, — считают психологи. — Есть только то, чем вы сами наполняете свою жизнь».

Он подчеркивает, что стремление жить «ради цели» делает человека заложником ожиданий. Мы учимся ради профессии, работаем ради отпуска, отдыхаем, чтобы снова работать. Но при этом теряем саму жизнь — ту, что происходит между этими пунктами.

Когда человек осознает, что смысл он создает сам, появляется свобода. Тогда счастье перестает зависеть от партнера, внешности, статуса или количества денег. Оно становится внутренним состоянием, которое можно вырастить из простых радостей и осознанности.

Японский психиатр отмечает, что постоянное сравнение себя с другими — источник стресса и недовольства.

«Слова „должно быть так“ — это ненужный багаж, который мешает двигаться вперед», — говорит эксперт.

Освобождаясь от этих навязанных ожиданий, человек наконец-то начинает жить своей жизнью — не ради чего-то, а просто потому, что она у него есть.

Источник: Doctorpiter