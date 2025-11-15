Baltijas balss logotype
Открыт простой способ распознать деменцию задолго до первых симптомов 0 791

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Открыт простой способ распознать деменцию задолго до первых симптомов
ФОТО: Freepik

Анализ речи помогает выявить ранние признаки снижения когнитивных функций.

Ученые из исследовательского центра Baycrest, Университета Торонто и Йоркского университета установили, что повседневная речь может служить ранним индикатором ухудшения работы мозга, включая первые признаки деменции. В исследовании, опубликованном в Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR), анализ естественного общения позволил предсказать состояние исполнительных функций — когнитивных механизмов, отвечающих за планирование, контроль действий и гибкость мышления.

В работе участвовали 241 человек в возрасте от 18 до 90 лет. Участники описывали сложные картинки, а исследователи с помощью автоматизированных алгоритмов анализировали сотни характеристик речи: длину пауз, частоту слов-паразитов, сбивчивость, повторения, темп и трудности подбора слов. Выяснилось, что именно дисфлюентность — паузы, запинки и поиски нужного слова — лучше всего отражает индивидуальные различия в работе исполнительных функций и сигнализирует об их снижении.

Важно то, что такие изменения речи могут появляться задолго до клинических симптомов. Авторы отмечают: регулярный анализ естественной речи — в клинике или даже дома — способен стать доступным способом раннего выявления когнитических нарушений и деменции, обходя сложности традиционных тестов, которые дают «эффект натренированности» и требуют много времени.

#медицина #исследования #здоровье #деменция
