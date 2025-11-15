После того как пользователи соцсетей со всего мира объедались копченой скумбрией, которую они провозгласили «русским обедом», и облачались в меха ради «славянского шика», они увлеклись новым трендом, пришедшим из Восточной Европы. Теперь иностранцы пытаются повторить «славянский взгляд»: неприветливое выражение лица, полное недовольства и презрения ко всему миру. Правда, истинные славяне считают, что жителям стран Запада восточноевропейская мимика недоступна.

Откуда взялся тренд на славянский взгляд

Кто именно запустил моду на славянский взгляд — неизвестно, однако примером для многих последователей тренда стала первая леди США Мелания Трамп. В соцсетях давно популярны фанатские видео, в которых восхищаются ее стилем, сдержанной и невозмутимой манерой поведения на публике, а также строгим взглядом, которым она смотрит на своего мужа, президента США Дональда Трампа.

А поскольку Мелания Трамп родом из Словении, комментаторы нередко провозглашали ее славянской иконой и славянской дивой. «У нее наша славянская аура в чистом виде», «Наша славянская королева», — писали они.

Пытаться повторить фирменный холодный взгляд Мелании Трамп в сети начали в 2025 году — так и родился тренд на славянский взгляд. «Вы можете любить ее или ненавидеть, но первая леди знаменита своим пронзительным взглядом», — писало британское издание Mirror.

К тренду подключились жители США, Германии, Италии, Греции и других стран. У самых популярных TikTok-роликов на эту тему более 10 миллионов просмотров.

В итоге в сети решили, что славянский взгляд способен притягивать обеспеченных мужчин и даже подавлять чужую волю. «Практикую славянский взгляд, чтобы заполучить миллиардера», — написала блогерша из Германии Sophie. А тиктокерша с ником Romyposts заявила, что практикуется в славянском взгляде, чтобы больше никогда не слышать слова «нет» от окружающих.

Блогерши шутили, что благодаря славянскому взгляду они могут случайно стать первой леди какой-нибудь страны и начать вести роскошную жизнь. «Упражняюсь в славянском взгляде на случай, если карьера в музыке не сработает», «Практикуюсь в славянском взгляде, потому что меня ждет либо богатый муж, либо полная безработица», — иронизировали последователи тренда.

Авторы большинства трендовых роликов слегка прищуривали глаза, напрягали лицо и смотрели в камеру исподлобья. Правда, у одних лицо выражало недоверие, другие же, напротив, выглядели так, будто пытаются кого-то соблазнить.

«Проблема в том, что эти люди пытаются изобразить сексуальный взгляд», «Некоторые из этих людей выглядят как моя бабушка, когда она пытается что-то прочитать», «У них взгляд собак-подозревак получается», «Выглядит так, будто им очень-очень срочно надо в уборную», — критикуют их попытки в соцсетях

Пользователи из славянских стран авторитетно заявили: в действительности славянский взгляд — это просто серьезное выражение лица, которое представители других культур принимают за проявление нелюдимости и неприязненного отношения.

Российские пользователи объясняли, что истинный славянский взгляд формируется в переполненных по утрам маршрутках и очередях в поликлиниках. «Так смешно американцы пытаются повторить славянский взгляд, как будто их тоже в детстве батя в гараже забывал», «Смотреть матом научиться нельзя. Это состояние души», «Просто в наше ДНК вшита экзистенциальная пустота», «Гудрон не жевал — жизни не видал», «Славянское лицо — это когда ты спишь по три часа сутки в октябре, когда на улице дубак и жить не очень-то хочется», — шутили пользователи соцсетей.