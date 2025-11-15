Baltijas balss logotype
«Практикую славянский взгляд, чтобы заполучить миллиардера»

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Супруга президента США является иконой стиля.

Супруга президента США является иконой стиля.

Эту моду ввела Мелания Трамп.

После того как пользователи соцсетей со всего мира объедались копченой скумбрией, которую они провозгласили «русским обедом», и облачались в меха ради «славянского шика», они увлеклись новым трендом, пришедшим из Восточной Европы. Теперь иностранцы пытаются повторить «славянский взгляд»: неприветливое выражение лица, полное недовольства и презрения ко всему миру. Правда, истинные славяне считают, что жителям стран Запада восточноевропейская мимика недоступна.

Откуда взялся тренд на славянский взгляд

Кто именно запустил моду на славянский взгляд — неизвестно, однако примером для многих последователей тренда стала первая леди США Мелания Трамп. В соцсетях давно популярны фанатские видео, в которых восхищаются ее стилем, сдержанной и невозмутимой манерой поведения на публике, а также строгим взглядом, которым она смотрит на своего мужа, президента США Дональда Трампа.

А поскольку Мелания Трамп родом из Словении, комментаторы нередко провозглашали ее славянской иконой и славянской дивой. «У нее наша славянская аура в чистом виде», «Наша славянская королева», — писали они.

Пытаться повторить фирменный холодный взгляд Мелании Трамп в сети начали в 2025 году — так и родился тренд на славянский взгляд. «Вы можете любить ее или ненавидеть, но первая леди знаменита своим пронзительным взглядом», — писало британское издание Mirror.

К тренду подключились жители США, Германии, Италии, Греции и других стран. У самых популярных TikTok-роликов на эту тему более 10 миллионов просмотров.

В итоге в сети решили, что славянский взгляд способен притягивать обеспеченных мужчин и даже подавлять чужую волю. «Практикую славянский взгляд, чтобы заполучить миллиардера», — написала блогерша из Германии Sophie. А тиктокерша с ником Romyposts заявила, что практикуется в славянском взгляде, чтобы больше никогда не слышать слова «нет» от окружающих.

Блогерши шутили, что благодаря славянскому взгляду они могут случайно стать первой леди какой-нибудь страны и начать вести роскошную жизнь. «Упражняюсь в славянском взгляде на случай, если карьера в музыке не сработает», «Практикуюсь в славянском взгляде, потому что меня ждет либо богатый муж, либо полная безработица», — иронизировали последователи тренда.

Авторы большинства трендовых роликов слегка прищуривали глаза, напрягали лицо и смотрели в камеру исподлобья. Правда, у одних лицо выражало недоверие, другие же, напротив, выглядели так, будто пытаются кого-то соблазнить.

«Проблема в том, что эти люди пытаются изобразить сексуальный взгляд», «Некоторые из этих людей выглядят как моя бабушка, когда она пытается что-то прочитать», «У них взгляд собак-подозревак получается», «Выглядит так, будто им очень-очень срочно надо в уборную», — критикуют их попытки в соцсетях

Пользователи из славянских стран авторитетно заявили: в действительности славянский взгляд — это просто серьезное выражение лица, которое представители других культур принимают за проявление нелюдимости и неприязненного отношения.

Российские пользователи объясняли, что истинный славянский взгляд формируется в переполненных по утрам маршрутках и очередях в поликлиниках. «Так смешно американцы пытаются повторить славянский взгляд, как будто их тоже в детстве батя в гараже забывал», «Смотреть матом научиться нельзя. Это состояние души», «Просто в наше ДНК вшита экзистенциальная пустота», «Гудрон не жевал — жизни не видал», «Славянское лицо — это когда ты спишь по три часа сутки в октябре, когда на улице дубак и жить не очень-то хочется», — шутили пользователи соцсетей.

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
