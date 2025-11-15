Американский актер Брэд Питт всегда был в центре внимания. Публика следила не только за творческими успехами звезды Голливуда, но и за его личной жизнью. Главный красавчик Америки много с кем встречался. В период с 1994 по 1997 год он состоял в отношениях с коллегой по цеху Гвинет Пэлтроу. Пара познакомилась на съемках фильма «Семь». До свадьбы дело так и не дошло, хотя попытки предпринимались.

Накануне в прессе появились интимные фотографии некогда возлюбленных. Их обнародовал человек, желающий на этом подзаработать. Аферист сбывает кадры за внушительную сумму — 450 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты издания Radar Online.

Представители прессы отметили, что голые фото Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу были опубликованы в журнале Playgirl 1997 года. Папарацци сняли пару во время совместного отдыха. В этом же году актер подал иск в суд — он добился изъятия всего тиража. Несколько экземпляров, судя по всему, сохранить удалось. 61-летний Питт вне себя от злости.

«Брэд в ужасе. Фотографии были наглым вторжением в его личную жизнь… Теперь, когда у них есть взрослые дети, они, конечно же, не хотят, чтобы этот скандал из их прошлого всплыл на поверхность», — рассказал инсайдер.