За интимные фото Брэда Питта требовали 450 000 долларов 0 197

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тяжела и неказиста жизнь великого артиста.

Тяжела и неказиста жизнь великого артиста.

В 61 год знаменитость хочет забыть ошибках молодости.

Американский актер Брэд Питт всегда был в центре внимания. Публика следила не только за творческими успехами звезды Голливуда, но и за его личной жизнью. Главный красавчик Америки много с кем встречался. В период с 1994 по 1997 год он состоял в отношениях с коллегой по цеху Гвинет Пэлтроу. Пара познакомилась на съемках фильма «Семь». До свадьбы дело так и не дошло, хотя попытки предпринимались.

Накануне в прессе появились интимные фотографии некогда возлюбленных. Их обнародовал человек, желающий на этом подзаработать. Аферист сбывает кадры за внушительную сумму — 450 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты издания Radar Online.

Представители прессы отметили, что голые фото Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу были опубликованы в журнале Playgirl 1997 года. Папарацци сняли пару во время совместного отдыха. В этом же году актер подал иск в суд — он добился изъятия всего тиража. Несколько экземпляров, судя по всему, сохранить удалось. 61-летний Питт вне себя от злости.

«Брэд в ужасе. Фотографии были наглым вторжением в его личную жизнь… Теперь, когда у них есть взрослые дети, они, конечно же, не хотят, чтобы этот скандал из их прошлого всплыл на поверхность», — рассказал инсайдер.

#Брэд Питт
