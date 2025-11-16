«Надька, ты меня губишь, но ты же меня и спасаешь».

Гражданский брак Надежды Бабкиной и ее гражданского мужа Евгения Гора давно вызывает пересуды – в основном из-за 30-летней разницы в возрасте между супругами. Однако сама 75-летняя Надежда Георгиевна считает, что выглядит моложе своего 45-летнего избранника. Об этом певица сообщила в интервью Вячеславу Манучарову.

«Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой», - заявила Бабкина.

Артистка не скрывает, что у них с Евгением – гостевой брак. Каждый из них живет в своей собственной квартире. Певица также отметила, что Гор постоянно занят бизнесом и часто отсутствует по работе. «Но мне нравится. Он приходит, посуду моет. Понимаешь?» - говорит Надежда Георгиевна.

Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились на конкурсе, в составе жюри которого была певица. С тех пор молва и СМИ не раз их разлучали, но артистка уверяет, что они с Евгением по-прежнему вместе.

«Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 23 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться», — рассказала Бабкина весной этого года.

Про гражданского мужа звезды не раз писали, что он – альфонс. Надежда Георгиевна во всех интервью защищала Евгения Гора и говорила, что он самодостаточный и успешный человек. По словам певицы, Гор прилично зарабатывает – он пишет музыку и тексты песен, так что совершенно не нуждается в ее деньгах.

Евгений не раз предлагал Бабкиной руку и сердце, но она не захотела связывать себя узами официального брака.

«Вы знаете, он однажды мне сказал: «Надька, ты меня губишь, но ты же меня и спасаешь». Что я такого с ним делаю, спросите? Откуда ж я знаю? Но он говорит: «Сложнее человека я в жизни не встречал». Тем не менее, уже 23 года мы вместе», - рассказала как-то певица.