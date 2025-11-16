В последние годы интернет заполнили разговоры о новом типе мужчин — sigma male или сигма-мужчинах. Эти мужчины не стремятся быть лидерами, как альфы, и не ищут признания общества — они живут по собственным правилам. Но что на самом деле отличает сигму от других типов?

Сигма — это интроверт, независимый и уверенный в себе человек, который не нуждается в одобрении окружающих. Он предпочитает действовать в одиночку, избегая навязанных ролей и социальных иерархий. Неудивительно, что сигм часто называют «одинокими волками».

Термин появился в 2010 году благодаря блогеру Теодору Билу (Vox Day), а популярность приобрёл в 2021-м, когда мем о сигма-мужчинах стал вирусным в соцсетях. В нём образ Джона Уика и Патрика Бэйтмана стали символами этого архетипа — сильных, независимых, замкнутых.

Черты сигма-мужчины

Самодостаточность — не зависит от мнения других.

— не зависит от мнения других. Интровертность — предпочитает тишину и одиночество.

— предпочитает тишину и одиночество. Уверенность — не демонстрирует силу, но знает свою ценность.

— не демонстрирует силу, но знает свою ценность. Независимость — избегает группового давления и навязанных правил.

— избегает группового давления и навязанных правил. Загадочность — редко раскрывает эмоции, что делает его ещё более привлекательным.

Кто может быть сигмой по знаку зодиака

Чаще всего к этому типу относят Козерогов, Скорпионов и Стрельцов — мужчин, которые ценят свободу, самостоятельность и внутреннюю силу.

Кого выбирают сигмы

Сигма-мужчин привлекают женщины, которые разделяют их ценности: уверенные, умные и независимые. Им нужна партнёрша, с которой можно быть самим собой, а не играть социальные роли.

