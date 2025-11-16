Baltijas balss logotype
«Он наш!?» Израиль отреагировал на споры о еврейском происхождении Чебурашки 1 410

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Он наш!?» Израиль отреагировал на споры о еврейском происхождении Чебурашки

Генконсул Израиля Гидор прокомментировал возникшие споры о советском персонаже Чебурашке.

Споры о национальности Чебурашки говорят об открытости культур и схожести русского и еврейского чувства юмора. Об этом заявил генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор.

«Создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам», — пояснил Гидор. При этом он отметил, что Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле. «Ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции», — заявил генконсул.

По его словам, Чебурашка мог бы не только стать символом дружбы между двумя странами, но и попасть в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом. Позже израильский консул уточнил сказанное:

«Я знал, что Чебурашка очень популярен в России — и, конечно же, среди русскоязычных израильтян — но, признаюсь, был удивлен, насколько вирусным стал мой комментарий. Видимо, люди иногда устают от серьезных новостей, и их привлекает сочетание юмора и ностальгии. В любом случае я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора», — указал дипломат.

Гидор также подчеркнул, что национальность Чебурашки неизвестна. По его словам, единственный способ проверить его принадлежность к евреям — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину.

Ранее во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме поспорили о национальной принадлежности Чебурашки. Во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул версию, что персонаж родом из Израиля, так как оттуда в Советский Союз привозили апельсины.

(1)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Национальность Чебурашки неизвестна и надо проверить обрезание😋😀 В том же Питере Реувин Ривлин ,президент Израиля,назвал Путина человеком,которого достойно воспитала еврейская бабушка и ни слова про обрезание не сказал.Значит это общеизвестный факт в Израиле,а вот Чебурашка спорный 😋😀

    1
    1

