Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника 0 444

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника
ФОТО: Unsplash

Употребление ультрапереработанных продуктов повышает риск рака кишечника.

Употребление ультрапереработанных продуктов (UPF) может заметно повышать риск ранних предраковых изменений в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи из Mass General Brigham, проанализировав данные почти 30 тысяч женщин: у тех, кто ел больше всего UPF, вероятность обнаружить аденомы — предвестники колоректального рака — была на 45 процентов выше. Результаты работы опубликованы в JAMA Oncology.

В исследовании использовались данные Nurses’ Health Study II — крупного проекта, в котором женщины на протяжении 24 лет регулярно проходили эндоскопию и заполняли подробные опросники о питании. В среднем участницы получали около 35 процентов дневных калорий из ультрапереработанных продуктов, но в группе максимального потребления эта доля была в разы выше. Именно у них чаще находили аденомы, связанные с ранним началом колоректального рака.

Связь сохранялась даже после учета других факторов риска — ожирения, диабета и низкого потребления клетчатки. При этом исследователи не обнаружили влияния UPF на другие, более медленно развивающиеся типы полипов.

Авторы отмечают: рост раннего рака кишечника нельзя объяснить одним только питанием, но снижение доли UPF в рационе — потенциально важный шаг для снижения риска. Сейчас команда продолжает исследование других возможных триггеров заболевания и разрабатывает более точные классификации ультрапереработанных продуктов, так как вред разных видов может существенно различаться.

Читайте нас также:
#питание #рак #кишечник #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео