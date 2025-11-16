Baltijas balss logotype
Рассел Кроу благодаря роли Геринга перестал пить в 61 год 0 218

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сыграл второго человека в Рейхе.

Сыграл второго человека в Рейхе.

Актер страдает от последствий травм, полученных на съемках.

После съемок в «Нюрнберге» 61-летний Рассел Кроу почти полностью перестал употреблять алкоголь и сбросил вес.

В драме «Нюрнберг», поставленной по документальной книге «Нацист и психиатр», Кроу сыграл роль Германа Геринга. Второй человек в иерархии Третьего рейха был толстяком, и его за глаза называли «летающим боровом». Для пущей аутентичности Рассел все время работы над проектом держал вес 126 кг. А после завершения съемок согнал 26 кг благодаря платформе медицинских услуг Way2Well.

rassel-krou.jpg

Актер страдает от последствий травм, полученных на съемках. До недавнего времени он нередко прибегал к алкоголю в качестве обезболивающего. Однако сейчас почти не пьет, зато делает инъекции, которые снимают воспаление в суставах.

  • Я сторонник того, чтобы выпить - это мое культурное наследие, и как человек из рабочего класса, я имею на это право, - Но, будучи пожилым человеком, одного вечера «веселья» в неделю для меня вполне достаточно, - поделился Кроу в подкасте Джо Рогана.

В другом интервью для программы «60 минут» Рассел опроверг слухи о помолвке с 33-летней Бритни Териот («Город порока»), с которой прожил уже пять лет:

  • Мы уважаем друг друга, просыпаемся с улыбкой и очень счастливы. Моя жизнь радостная, зачем ее портить свадьбой? - объясняет Кроу.
#алкоголь #интервью #диета #кино #травмы #знаменитости #развлечения #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
