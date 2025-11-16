Baltijas balss logotype
Украинский журналист возмутился русским языком кошек 1 495

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украинский журналист возмутился русским языком кошек
ФОТО: Unsplash

Львовский журналист Илько Лемко возмутился рекламой кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — "мяу"!», поскольку, по его утверждению, украинские коты должны говорить по-украински «няв». На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

В авторской колонке для издания «Захид» Лемко написал, что по Львову ездят трамваи с рекламой, в которой указано слово «мяу». «Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят "мяу", только "няв", то есть не мяукают, а нявкают», — отметил он.

Публикацию журналиста прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский. По его словам, дело идет к появлению котоязыковых уполномоченных. «Возможно, нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца, в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, все как всегда, короче», — заявил чиновник.

#русский язык #Украина #реклама #журналист #кошки #telegram #украинский язык #политика
Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    Кто в Латвии живёт, тот уже шуткам про неправильноязычных котов не смеётся.

    13
    1

