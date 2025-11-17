Российская путешественница взяла в рот паспорт в аэропорту Турции и не смогла пройти таможню из-за этого.

Так, известно, что 35-летняя Ксения из Мурманска готовилась пройти паспортный контроль на границе, в руках у нее были сумки, пакеты и чемодан. По пути к очереди на досмотр пассажирка уронила на пол рубашку. Она машинально зажала губами паспорт, находившийся у нее в руке, и подняла упавшую вещь.

Именно из-за этого женщине отказали в досмотре. Сотрудники аэропорта изучили записи с камер видеонаблюдения и обвинили туристку в осквернении госсимвола. При этом они не стали уточнять, паспорт какой страны Ксения зажала губами. О дальнейшей судьбе россиянки не сообщается.