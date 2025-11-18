Премьера фильма «Кристи» с Сидни Суини в главной роли состоялась 7 ноября. Кассовые сборы картины пока не впечатляют. Возможно, дело в том, что многие американцы воспринимают Суини не как актрису, а как символ. Скандальную рекламу джинсов American Eagle с ее участием обсуждали все, вплоть до президента США Дональда Трампа. А косметическая компания Dr. Squatch в результате успешного сотрудничества со Суини была куплена за $1,5 млрд. У нее миллионы подписчиков в соцсетях. Как и в случае с Трампом, по отношению к Сидни Суини Америка разделилась на две части. Одни восхищаются ею, потому что она — красивая гетеросексуальная здоровая молодая женщина белой расы. Другие утверждают, что единственное ее достоинство — грудь, которую она не стесняется демонстрировать.

В фильме «Кристи» Сидни Суини предстает в образе Кристи Мартин, сыгравшей ключевую роль в признании и популяризации женского бокса. Ради роли актрисе пришлось поправиться на 35 фунтов (15,9 кг). Когда фильм впервые был показан на кинофестивале в Торонто, кинокритики писали, что работа Сидни заслуживает номинации на «Оскар». Но по результатам первого уикенда североамериканского проката лента заняла лишь 11-е место. Похоже, поклонники актрисы не хотят смотреть на нее в роли сильной женщины. Фанаты, к числу которых относится даже действующий президент США, привыкли видеть ее другой.

«Если женщины процветают — общество процветает». Под таким лозунгом американский журнал Variety, освещающий новости мира шоу-бизнеса, провел 26 октября 2025 года в Лос-Анджелесе торжественное мероприятие «Сила женщин» («Power of Women»). Награды за достижения всей жизни были вручены пяти выдающимся представительницам шоу-бизнеса: Кейт Хадсон, Ванде Сайкс, Николь Шерзингер, Джейми Ли Кертис и Сидни Суини.

Речь на церемонии, принимая награду, Суини посвятила Кристи Мартин: «Я не боец на ринге, но я увидела в Кристи что-то от себя. Я знаю, каково это — быть недооцененной, когда люди определяют тебя еще до того, как ты сама успеешь определиться. Я знаю, каково это — доказывать, что ты достоин быть здесь, быть увиденным, чтобы тебя воспринимали всерьез. У каждого из нас своя борьба. И Кристи напоминает нам всем, что сила не всегда выглядит ярко; иногда это просто возвращение, снова и снова, независимо от того, кто на тебя смотрит. Играя ее, я поняла, что выживание — это не конец истории, это начало возвращения».

Как это бывает на кинофестивалях и различных премиях, самой интересной широкой публике и самой обсуждаемой в таблоидах и соцсетях частью программы была красная дорожка.

На ней Суини была вне конкуренции — в прозрачном облегающем платье из серебристой ткани от Кристиана Коуэна и Элиаса Матсо. Носится оно без бюстгальтера.

«Платье, передающее атмосферу средневековой кольчуги, мечтательно ниспадало каскадом по фигуре суперзвезды. Дизайнерское платье имело шнуровку на спине, что придавало образу еще больше остроты, а уникальная ткань создавала впечатление увлажненной, облегая изгибы тела Суини и стягивая талию, создавая идеальный силуэт “песочные часы”» — так описала «самое смелое платье осени» обозревательница журнала Sports Illustrated.

В аккаунтах Суини в соцсетях — а у нее миллионы подписчиков — появилось много недовольных комментариев с обвинениями в объективизации и сексуализации. «Как мы можем сосредоточиться на ее словах, если первое, что мы видим,— это ее грудь?» «Это не расширяет возможности женщин, а принижает их».

Консервативная телеведущая Мегин Келли (россиянам она известна по интервью с Владимиром Путиным 2018 года) в своей программе призналась, что является поклонницей Суини, но при этом осудила прозрачное платье. Популярность Сидни Суини среди консерваторов в целом высока, особенно после того, как стало известно, что она зарегистрировалась в качестве сторонника Республиканской партии перед прошлогодними президентскими выборами в США.

Шарон Стоун взяла Сидни под защиту. В эксклюзивном интервью журналу Variety она заявила: «Нормально использовать то, что дала тебе мама. Это действительно здорово. Быть сексуальной тяжело, и, думаю, мы все это знаем. Совершенно нормально использовать всю свою сексуальность — прямо здесь и сейчас — и стремиться к чему бы то ни было».

Внешность и сексуальность Сидни Суини далеко не первый раз становятся предметом культурных войн.

С полицейским эскортом по бульвару Сансет

В октябре 2023 года группа The Rolling Stones выпустила состоящий только из нового материала студийный альбом «Hackney Diamonds». В клипе на вошедшую в альбом песню «Angry» снялась Сидни Суини. Она едет, пританцовывая, в кабриолете по лос-анджелесскому бульвару Сансет мимо билбордов, на которых оживают Роллинги.

Фронтмен группы Blur, участник проекта «Gorillaz» Деймон Албарн в интервью французскому журналу Les Inrockuptibles раскритиковал альбом «Hackney Diamonds» и клип «Angry»: «Я послушал их новую песню и посмотрел этот ужасный клип, показывающий их на разных этапах жизни на рекламных щитах. И эта молодая объективизированная женщина. Что за чертовщина? Что-то совершенно бессвязное».

Суини ответила на обвинения в объективизации в интервью британской версии журнала Glamour: «Это сексуально и сильно, и я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я снялась в клипе Rolling Stones. Насколько это круто и культово? Мне было очень хорошо. Все движения, все, что я делала, было фристайлом. Кто еще может кататься, стоя в кабриолете, по бульвару Сансет в сопровождении полиции? Я даже не представляла, что в моей карьере будет что-то подобное».

Предвестники смерти воукизма

Американская сеть бресторанов Hooters — кормилица юмористов и стендаперов. Уже много лет она служит мишенью для шуток. «Бресторан» — не опечатка, это производное от «breast» — женская грудь. Hooters — жаргонное слово с тем же значением. Эмблема ресторанов — сова, большие глаза которой вписаны в буквы «ОО», стилизованные под женскую грудь. Униформа официанток — оранжевые шорты и белый топ с изображением этой совы. Подростки, военнослужащие, одинокие мужчины ходят в рестораны сети не только для того, чтобы полакомиться фирменными куриными крылышками, но и чтобы поглазеть на официанток.

2 марта 2024 года Сидни Суини выступила в качестве приглашенной ведущей вечерней музыкально-юмористической передачи SNL (Saturday Night Live, «Субботним вечером в прямом эфире») на телеканале NBC. В юмористическом скетче она и постоянные участницы SNL Хло Файнмен и Сара Шерман предстали официантками Hooters. Суини изображала официантку Тину, которая работает первый день. В конце дня девушки пересчитывали чаевые. У одной — $42. У второй — $39. Официант Деннис и вовсе получил на чай 12 центов, а один из посетителей оставил ему записку: «Вы испортили мой день». Тина выкладывает на стол свои чаевые — $3600. К стойке подбегает посетитель, бросает пачки наличных и говорит, что бежит в банк — снять еще.

Интересно, что журналистка NBC Саманта Винсенти, комментируя этот скетч, употребила в отношении Суини выражение «генетически одаренная».

Но о генетике — чуть позже. А сценка вызвала бурное возмущение феминисток, сторонников идеологии воукизма (woke, американский политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой, социальной и половой справедливости, дискриминации и неравенству), борцов за разнообразие, равноправие и инклюзивность — DEI. Приверженцы традиционных ценностей взяли Суини под защиту.

Пишущий редактор Vanity Fair Карен Вэлби в статье «Saturday Night Live» «забрызгала Сидни Суини грязью», высказала претензии к создателям телепередачи: «Ее грудь была полностью выставлена напоказ и часто упоминалась; волосы спадали волнами, как у русалки. Не знаю, смешная ли она, ведь в шоу ей нужно было всего лишь быть молодой и красивой».

«Почему обсуждения груди Сидни Суини так неадекватны?» — заголовок статьи Кэйт Ллойд в британской версии журнала Vogue. «Мне больно, оттого что в последние несколько недель старая добрая грудь оказалась в эпицентре, возможно, самой глупой культурной войны нашего времени»,— констатирует Ллойд.

Американский ультраконсервативный политолог и инфлюенсер Ричард Ханания опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) видео, в котором Сидни Суини благодарит участников передачи SNL, подписав его: «Воукизм мертв». Журналистка Эми Хэмм дала своей колонке в канадской газете National Post название «Воукизм не может конкурировать с неоспоримой красотой Сидни Суини». Колонка начинается так: «Предвещают ли груди Сидни Суини размера D смерть воукизма? Таким вопросом задается общественность, как минимум в соцсетях».

«Красота теперь политизирована,— отмечает журналистка.— За это нам следует поблагодарить тиранический, воукистский и (такова ирония) находящийся в меньшинстве авангард, который годами заставлял нашу культуру притворяться, что некрасивое красиво».

Британский таблоид Daily Mail в статье «Почему Сидни Суини и ее грудь размера D преподносятся как доказательства того, что культура воукизма мертва» указывал на то, что американские правые выбрали Суини в качестве необычного противоядия от разгула политкорректности.

«В старших классах я стеснялась своей большой груди и говорила, что, когда мне исполнится 18 лет, я сделаю пластику, чтобы уменьшить ее. А мама отвечала: “Не делай этого. Пожалеешь в колледже”. И я так рада, что не сделала этого. Мне они нравятся. Они мои лучшие друзья. Тело каждого прекрасно. Когда ты уверена в себе и счастлива внутри, это действительно видно другим» (интервью журналу Glamour, 2023 год).

В мае 2025 года стало известно о том, что Суини стала лицом компании Dr. Squatch, занимающейся выпуском средств для ухода за телом для мужчин. Была выпущена лимитированная серия (5000 кусков) мыла Sydney`s Bathwater Bliss с уникальным ингредиентом. В рекламе запах мыла описывался так: «с нотками сосны, пихты Дугласа, землистого мха и легким оттенком воды из ванны Сидни Суини». Вода из ее ванны и была тем самым уникальным ингредиентом. К куску мыла прилагался сертификат, свидетельствующий, что вода — подлинная.

Мыло поступило в продажу на сайте Dr. Squatch по цене $8 за штуку 6 июня в 12:00 по времени Восточного побережья США. Весь тираж был моментально распродан, под напором фанатов рухнул сайт. Затем мыло появилось на аукционе eBay, но там его перепродавали уже по другой цене — в интервале от $400 до $600. Те, кому не хватило мыла, могли утешаться небольшим рекламным видео с Суини в ванной.

Мнения общественности опять разделились. Одни осуждали актрису за то, что она позволяет себя объективизировать и сексуализировать. Другие говорили, что подобная реклама положительно влияет на мужчин, заставляя их внимательнее относиться к личной гигиене.

Не прошло и месяца с момента распродажи мыла, как стало известно, что один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса — Unilever покупает компанию Dr. Squatch за $1,5 млрд.