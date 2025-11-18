Baltijas balss logotype
Выявлена неожиданная причина развития гипертонии 0 593

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина развития гипертонии
ФОТО: Unsplash

Hypertension: хроническая боль повышает риск развития гипертонии.

Хроническая боль может заметно повышать риск развития гипертонии — и чем обширнее боль, тем выше вероятность проблем с давлением. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Hypertension.

Анализ данных более 200 тысяч взрослых показал: у людей с постоянной болью риск развития высокого давления был выше на 75 процентов по сравнению с теми, кто не испытывал боли.

Ученые отмечают, что важную роль здесь играет депрессия: хроническая боль повышает вероятность ее развития, а депрессия в свою очередь увеличивает риск гипертонии. Это означает, что ранняя диагностика эмоциональных нарушений у пациентов с болевыми синдромами может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых осложнений.

Авторы исследования подчеркивают: хроническая боль — не просто локальная проблема, а фактор, влияющий на весь организм. Поэтому специалистам стоит учитывать повышенные риски и внимательно следить за состоянием пациентов.

#медицина #депрессия #исследования #диагностика #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

