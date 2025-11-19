Baltijas balss logotype
Картину Густава Климта продали в США за рекордные $236,4 млн 0 234

Lifenews
Дата публикации: 19.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Картину Густава Климта продали в США за рекордные $236,4 млн
ФОТО: пресс-фото

"Портрет Элизабет Ледерер" кисти Густава Климта ушел с молотка в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов. Полотно стало второй по цене картиной, когда-либо проданной на аукционе. Рекорд остается за "Спасителем мира" да Винчи, пишет DW.

"Портрет Элизабет Ледерер" кисти австрийского художника Густава Климта ушел с молотка в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов (204,1 млн евро). Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s в ночь на среду, 19 ноября. За картину в течение 20 минут боролись шесть участников торгов. Личность покупателя не раскрывается.

Вторая по цене картина, когда-либо ушедшая с молотка В Sotheby's полотно назвали "самым дорогим произведением современного искусства" в истории. Портрет также стал вторым по цене, когда-либо проданным с аукциона. Рекорд остается за "Спасителем мира" Леонардо да Винчи - в 2017 году картину купили за 450 млн долларов.

Дороже продавали еще две картины: "Обмен" Виллема де Кунинга за 300 млн долларов в 2015 году и "Игроки в карты" Поля Сезанна за 250 млн долларов в 2012 году. Но это были частные покупки, а не открытые аукционы.

Историки искусства объясняют цену шедевра Климта тем, что это портрет в полный рост, созданный в период расцвета творчества мастера. Практически все аналогичные работы находятся в коллекциях крупных музеев. Другая сопоставимая картина Климта - "Дама с веером" - продана в Лондоне в 2023 году за 85,3 млн фунтов (94 млн евро).

546511120_1147200150848379_7509885663782183522_n.jpg

Изображение дочери богатого покровителя Климта

"Портрет Элизабет Ледерер" - изображение дочери богатого покровителя Климта, австрийского промышленника Аугуста Ледерера. Девушка в белом платье с элементами одежды в стиле императорского Китая запечатлена на фоне голубого гобелена с азиатскими мотивами.

Работа создана в 1914-1916 годах, за два года до смерти Климта. Во время Второй мировой войны нацисты конфисковали картину, затем ее вернули семье Ледерер. В последние годы полотно входило в коллекцию наследника американского бренда Estée Lauder Леонарда Алана Лаудера. Он умер в июне 2025 года.

Климт был представителем символизма и венского модерна в живописи. Он широко известен по картинам "Поцелуй" и оттененному золотом "Портрету Аделе Блох-Бауэр".

DW

#искусство #аукцион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
