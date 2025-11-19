Российский сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» завоевал главный приз одного из крупнейших международных кинофестивалей Восточного побережья США — Richmond International Film Festival (RIFF). Шоу победило в номинации Best of Festival for Episodic, став лучшим сериалом смотра. Это первая зарубежная награда, которую получило «Слово пацана».

RIFF уже в 14-й раз собирает фильмы и сериалы со всего мира. В этом году было представлено 170 проектов более чем из 20 стран, сообщает радио «Орфей».

Ранее «Слово пацана. Кровь на асфальте» демонстрировался на зарубежных кинорынках и привлёк внимание представителей индустрии из ОАЭ, Индии, Омана, Турции и Южной Кореи. Права были проданы в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона, где шоу вышло в эфир и получило положительные отклики зрителей.

Британское издание The Economist отмечает «высокую режиссуру и непревзойденный драматизм» сериала. The Economist пишет: «Самые мрачные эпизоды сериала, полные отрезанных ушей, изнасилований и убийств, ясно показывают, что он не пропагандирует насилие».

"Мрачное нигилистическое шоу, которое россияне не могут перестать смотреть", - отозвалась The New York Times, - "Стриминговый хит «Слово пацана» о молодёжных бандах в последние годы Советского Союза мрачно характеризует национальные настроения".

Вот как описывается главный герой Андрей: "Всего за три эпизода он прошёл путь от Маленького Моцарта до Ивана Драго. Так же пройдёт и Россия за три десятилетия: от молодой демократии, соблазняющей квантов Гарвардской школы бизнеса, до сверхдержавы-изгоя, обнимающей Северную Корею".

"Андрей — пустое место. С пухлыми губами и глубоко посаженными глазами он напоминает Джастина Бибера без татуировок, но он настолько демонстративно бесстрастен, что даже забота, которую он дарит матери и сестре, не вызывает к нему сочувствия".