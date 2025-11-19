В деревнях эти женщины могут жить с постоянным мужчиной и одновременно продолжать принимать клиентов.

«Секс-работа сильно повлияла на меня. Мое тело стало очень слабым, я психологически сломлена», — говорит Чандрика.

Для Чандрики (имя изменено по соображениям конфиденциальности) работа в секс-индустрии началась с религиозного обряда. В 15 лет ее отвели в храм и торжественно «обвенчали» с богиней.

«Тогда я не осознавала, что означает эта церемония», — говорит она Би-би-си.

Сейчас Чандрике за 30, и она занимается сексом за деньги уже почти 20 лет.

Власти южноиндийского штата Карнатака начали опрос, чтобы выявить людей, которые, как и Чандрика, попали в секс-индустрию после посвящения в девадаси.

Традиция девадаси, или «рабынь божьих», возникла в Южной Индии более 1000 лет назад. Изначально девадаси выступали в храмах и славились сакральным искусством пения и танцев. Однако со временем система девадаси стала больше походить на систему узаконенной проституции.

Хотя во многих регионах Индии запреты на традицию девадаси начали действовать еще во времена, когда Индия была английской колонией, Карнатака запретила эту практику относительно недавно — лишь в 1982 году. Несмотря на запрет, традиция девадаси продолжает существовать до сих пор.

В деревнях девадаси могут жить с постоянным мужчиной и одновременно продолжать принимать клиентов. Однако многие из них переезжают в большие города, такие как Мумбаи, чтобы устроиться на работу в бордель.

После обряда посвящения, прошедшего в Белгауме, Чандрика вернулась домой и жила совершенно обычной жизнью. Однако через четыре года одна из родственниц пообещала устроить ее домработницей. Вместо этого она отвезла Чандрику в промышленный город Сангли и оставила ее работать в борделе.

«В первые месяцы было очень трудно. Я чувствовала себя ужасно. Я не могла ни есть, ни спать, — вспоминает Чандрика. — Я думала о побеге, но постепенно смирилась с происходящим».

Чандрике было всего 19 лет. У нее было минимальное образование, она плохо понимала хинди и маратхи — языки, на которых говорят в Сангли.

«Некоторые клиенты применяли грубую физическую силу, другие — оскорбляли меня словами. Я не знала, как это перенести», — продолжает Чандрика.

Клиентами борделя были самые разные люди — от водителей и чернорабочих до студентов и юристов.

Там же она познакомилась со своим партнером — местным водителем грузовика. У пары родились дочь и сын. Все это время Чандрика продолжала работать в борделе, принимая от 10 до 15 клиентов в день, пока ее партнер сидел с детьми.

Спустя несколько лет после рождения второго ребенка партнер Чандрики погиб в автомобильной аварии, и она вернулась в Белгаум, откуда через переводчика и поговорила с Би-би-си.

Не все девадаси работают в борделях, и некоторые из них вовсе не являются секс-работницами.

23-летние двоюродные сестры Анкита и Шилпа живут в деревне на севере Карнатаки. Как и Чандрика, они принадлежат к касте неприкасаемых, которая в Индии подвергается серьезной дискриминации.

Проучившись всего год, Шилпа бросила школу и в 20 лет прошла обряд посвящения. Анкита училась примерно до 15 лет. Когда ей исполнился 21 год, родители организовали для нее церемонию посвящения. Потом погиб ее брат, и родители заставили Анкиту стать девадаси.

«Мои родители сказали, что хотят посвятить меня богиням. Я отказалась. Через неделю они перестали давать мне еду», — говорит Анкита.

«Я чувствовала себя ужасно, но согласилась ради своей семьи. Я оделась как невеста и „обвенчалась“ с богиней».

Анкита носит на шее символ этого союза — ожерелье из белых жемчужин и красных бусин.

Ни мать, ни бабушка Анкиты не были девадаси. У семьи есть небольшой участок земли, но его не хватает, чтобы прокормиться.

«Мы боимся, что если никто не будет посвящен, богиня нас проклянет», — говорит Анкита.

Девадаси не могут вступать в брак, но могут состоять в постоянных отношениях. Их партнеры могут быть женаты на другой женщине. Анкита отвергла все попытки мужчин сблизиться с ней и зарабатывает около четырех долларов в день, обрабатывая поля.