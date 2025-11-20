Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке 0 230

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке
ФОТО: Global Look Press

Исследовательница Роббинс: физические нагрузки вечером не приводят к бессоннице.

Существует мнение, что физические нагрузки по вечерам могут привести к бессоннице. Однако исследовательница Ребекка Роббинс из Медицинского центра имени Лангона при Нью-Йоркском университете, чьи слова приводит издание Infobae, опровергла этот популярный миф.

Сторонники данной теории утверждают, что учащенное сердцебиение и другие реакции организма на физическую нагрузку мешают засыпанию. Однако Роббинс с коллегами не нашла никаких доказательств того, что привычка заниматься спортом по вечерам действительно приводит к бессоннице.

Специалистка провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep Health, связанном с Национальным фондом сна, с участием взрослых американцев и пришла к выводу, что у большинства людей физические упражнения не приводят к нарушению сна.

Читайте нас также:
#наука #спорт #сон #бессонница #здоровый образ жизни #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео