Отметившая 91-летие польская модель Хелена Норович рассказала о реакции мужа на ее работу. Интервью с ней приводит журнал Lamode.info.

Известно, что более 50 лет Норович трудилась актрисой, но после 70 лет оставила данную карьеру, а когда польке исполнилось 80, ее фото заметил бренд Bohoboco и пригласил на кастинг. Пенсионерка согласилась и рассказала о съемках мужу, от которого получила выговор.

«Он сказал: "Боже, что ты наделала?" Он боялся, что на меня обрушится волна ненависти и насмешек», — пояснила собеседница издания.

Впоследствии Норович начала сотрудничать с другими польскими марками и стала лицом компании Pantene. В настоящее время она по-прежнему является обладательницей стройной фигуры и садится на шпагат. «[Желаю] оставаться в форме как можно дольше и иметь возможность делать то, что хочу», — заявила она.