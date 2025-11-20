Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Переломные годы для каждого знака Зодиака: когда стоит особенно прислушиваться к судьбе 0 534

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Переломные годы для каждого знака Зодиака: когда стоит особенно прислушиваться к судьбе

На протяжении жизни каждый человек проходит через определённые циклы кармических уроков. В зависимости от того, насколько успешно мы «сдаем экзамены» судьбы, в жизни возникают переломные годы — моменты, когда важно обратить внимание на свои ценности, приоритеты и поведение. Успешное преодоление этих периодов ведет к реализации мечт, а сложности могут сигнализировать о необходимости пересмотреть отношение к себе и окружающим.

Эзотерики выделили ключевые годы для каждого знака Зодиака:

Лев: 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66, 76

Близнецы: 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60, 64

Скорпион: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70, 80

Овен: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75

Весы: 19, 36, 40, 57, 60, 76

Рыбы: 16, 21, 24, 32, 41, 50

Телец: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72

Водолей: 15, 25, 30, 45, 50, 60, 74

Стрелец: 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75

Дева: 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57

Рак: 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72

Козерог: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60

В эти годы стоит особенно прислушиваться к себе, анализировать свои цели и поступки, принимать важные решения и корректировать жизненный путь.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#астрология #эзотерика #знаки зодиака #самопознание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео