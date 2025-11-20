На протяжении жизни каждый человек проходит через определённые циклы кармических уроков. В зависимости от того, насколько успешно мы «сдаем экзамены» судьбы, в жизни возникают переломные годы — моменты, когда важно обратить внимание на свои ценности, приоритеты и поведение. Успешное преодоление этих периодов ведет к реализации мечт, а сложности могут сигнализировать о необходимости пересмотреть отношение к себе и окружающим.