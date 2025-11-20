На протяжении жизни каждый человек проходит через определённые циклы кармических уроков. В зависимости от того, насколько успешно мы «сдаем экзамены» судьбы, в жизни возникают переломные годы — моменты, когда важно обратить внимание на свои ценности, приоритеты и поведение. Успешное преодоление этих периодов ведет к реализации мечт, а сложности могут сигнализировать о необходимости пересмотреть отношение к себе и окружающим.
Эзотерики выделили ключевые годы для каждого знака Зодиака:
Лев: 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66, 76
Близнецы: 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60, 64
Скорпион: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70, 80
Овен: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75
Весы: 19, 36, 40, 57, 60, 76
Рыбы: 16, 21, 24, 32, 41, 50
Телец: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72
Водолей: 15, 25, 30, 45, 50, 60, 74
Стрелец: 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75
Дева: 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57
Рак: 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72
Козерог: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60
В эти годы стоит особенно прислушиваться к себе, анализировать свои цели и поступки, принимать важные решения и корректировать жизненный путь.
