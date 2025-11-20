Baltijas balss logotype
Природный продукт оказался мощным защитником полости рта 0 259

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Природный продукт оказался мощным защитником полости рта
ФОТО: Freepik

Чеснок подавляет рост микробов в полости рта лучше хлоргексидина.

Чеснок может стать заменой химическим ополаскивателям для полости рта — к такому выводу пришли исследователи Университета Шарджи. В обзоре, опубликованном в Journal of Herbal Medicine (JHM), ученые показали: экстракт чеснока подавляет рост микробов почти так же эффективно, как хлоргексидин — главный антисептик, который стоматологи используют десятилетиями.

Применение хлоргексидина ограничивают побочные эффекты: изменение вкуса, окрашивание зубов и риск формирования устойчивых к антисептикам микробов. Чеснок, напротив, обладает естественными антибактериальными свойствами благодаря аллицину и оставляет более длительный остаточный эффект. Главный минус — характерный запах и возможное жжение, из-за которых пациентам может быть сложнее использовать такой раствор ежедневно.

Обзор включил данные из пяти клинических исследований, в которых сравнивали растворы чеснока разной концентрации с хлоргексидином. В ряде случаев чесночный ополаскиватель даже превосходил химический аналог по снижению бактериальной нагрузки, хотя для устойчивых результатов требовалась более высокая концентрация.

Авторы подчеркивают: чеснок не заменит полноценную стоматологическую терапию, но уже сейчас может рассматриваться как природная альтернатива в ситуациях, когда применение химических антисептиков нежелательно.

#чеснок #исследования #стоматология #микробы
Оставить комментарий

