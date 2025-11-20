Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лувре установят новые камеры наблюдения и системы безопасности 0 42

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Лувре установят новые камеры наблюдения и системы безопасности
ФОТО: Unsplash

После резонансной кражи в Лувре будут установлены новые камеры видеонаблюдения и системы безопасности, сообщила в среду администрация музея, пишет LETA со ссылкой на AP.

Около 100 камер наблюдения планируется установить до конца следующего года, а системы защиты от вторжений начнут работать в течение двух недель, сообщила директор Лувра Лоранс де Кар.

По её словам, новые системы будут направлены на полную защиту территории музея и не позволят злоумышленникам приблизиться к его зданиям, однако подробности она не раскрыла.

«После шока, после эмоций, после оценки ситуации пришло время действовать», — заявила де Кар Комитету по культурным делам парламента Франции.

Ранее сообщалось, что утром 19 октября, когда в музее уже находились первые посетители, несколько грабителей в масках проникли в Лувр через балкон, используя подъёмник. Двое из них ворвались в здание, пригрозили персоналу и похитили ювелирные изделия, пока ещё двое ожидали снаружи на скутерах.

Ограбление длилось всего несколько минут, и преступникам удалось скрыться с восемью предметами, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, однако их культурно-историческая ценность — неоценима.

Это дерзкое преступление потрясло всю Францию и мир, вновь поставив под вопрос уровень безопасности в музеях.

Де Кар сообщила, что в Лувре будут внедрены и другие меры безопасности, в том числе учреждена должность координатора по вопросам безопасности. Она подчеркнула, что усиление безопасности — один из приоритетов в рамках начатого в этом году десятилетнего плана «Новый Ренессанс Лувра», стоимость которого составляет 800 миллионов евро. План предусматривает модернизацию инфраструктуры, снижение потока посетителей и выделение отдельного зала для всемирно известного портрета Леонардо да Винчи «Мона Лиза» к 2031 году.

Чтобы снизить нагрузку массового туризма на музей, в последние годы количество посетителей в Лувре ограничено до 30 000 в день.

Де Кар напомнила, что знаменитая стеклянная пирамида Лувра, открытая в 1989 году, была рассчитана примерно на четыре миллиона посетителей в год. В этом году музей уже посетили более восьми миллионов человек.

«Масштабная модернизация, проведённая Лувром в 1980-х годах, теперь технически устарела», — признала директор музея.

В понедельник Лувр объявил о временном закрытии нескольких служебных помещений и одной публичной галереи из-за выявленных повреждений в структуре здания.

Читайте нас также:
#туризм #безопасность #кража #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео