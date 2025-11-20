После резонансной кражи в Лувре будут установлены новые камеры видеонаблюдения и системы безопасности, сообщила в среду администрация музея, пишет LETA со ссылкой на AP.

Около 100 камер наблюдения планируется установить до конца следующего года, а системы защиты от вторжений начнут работать в течение двух недель, сообщила директор Лувра Лоранс де Кар.

По её словам, новые системы будут направлены на полную защиту территории музея и не позволят злоумышленникам приблизиться к его зданиям, однако подробности она не раскрыла.

«После шока, после эмоций, после оценки ситуации пришло время действовать», — заявила де Кар Комитету по культурным делам парламента Франции.

Ранее сообщалось, что утром 19 октября, когда в музее уже находились первые посетители, несколько грабителей в масках проникли в Лувр через балкон, используя подъёмник. Двое из них ворвались в здание, пригрозили персоналу и похитили ювелирные изделия, пока ещё двое ожидали снаружи на скутерах.

Ограбление длилось всего несколько минут, и преступникам удалось скрыться с восемью предметами, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, однако их культурно-историческая ценность — неоценима.

Это дерзкое преступление потрясло всю Францию и мир, вновь поставив под вопрос уровень безопасности в музеях.

Де Кар сообщила, что в Лувре будут внедрены и другие меры безопасности, в том числе учреждена должность координатора по вопросам безопасности. Она подчеркнула, что усиление безопасности — один из приоритетов в рамках начатого в этом году десятилетнего плана «Новый Ренессанс Лувра», стоимость которого составляет 800 миллионов евро. План предусматривает модернизацию инфраструктуры, снижение потока посетителей и выделение отдельного зала для всемирно известного портрета Леонардо да Винчи «Мона Лиза» к 2031 году.

Чтобы снизить нагрузку массового туризма на музей, в последние годы количество посетителей в Лувре ограничено до 30 000 в день.

Де Кар напомнила, что знаменитая стеклянная пирамида Лувра, открытая в 1989 году, была рассчитана примерно на четыре миллиона посетителей в год. В этом году музей уже посетили более восьми миллионов человек.

«Масштабная модернизация, проведённая Лувром в 1980-х годах, теперь технически устарела», — признала директор музея.

В понедельник Лувр объявил о временном закрытии нескольких служебных помещений и одной публичной галереи из-за выявленных повреждений в структуре здания.