Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

37-летняя жена Константина Эрнста: «Страшно забыть близких и еще страшнее, что тебя забудут» 0 299

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Супруг оказался под всеми возможными санкциями.

Супруг оказался под всеми возможными санкциями.

Софья любит отдых на море и прогулки за грибами.

В необычном виде супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста ранее появилась на дне рождения Ксении Собчак. Опубликованные тогда снимки с мероприятия повергли в шок поклонников актрисы.

Красавица Софья Эрнст не боится нападок из-за внешности. Звезда сериала «Содержанки» частенько экспериментирует с образами, некоторые из которых вызывают бурную реакцию со стороны поклонников. Демонстрируемый артисткой Софьей Эрнст лук «без бровей» неизменно привлекает особое внимание критиков. Однако, судя по всему, актриса не собирается отказываться от понравившегося ей модного образа, пусть его и называют странным. Об этом стало известно после премьеры фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, которая состоялась накануне в кинотеатре «Октябрь».

«Это не первый подход, я покрасила брови еще прошлым летом для роли и вот просто сейчас вернулась к этому. Мне понравилось, я сделала уже просто для себя», - заключила Софья.

Как выяснилось, события картины оказались очень близки артистке. По словам Софьи, со страшной болезнью Альцгеймера она знакома не понаслышке. Супруга знаменитого медиаменеджера воздержалась от подробностей, но дала понять – эта беда когда-то произошла с ее близким человеком.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким. Поэтому, наверное, страшно забыть близких и еще страшнее, что тебя забудут», - отметила актриса.

Продолжая беседу на личные темы, Эрнст поделилась своим видением идеального отдыха. Не так давно многодетная мама побывала на море с наследниками, а еще вернулась к ранее забытому хобби из детства – к так называемой тихой охоте. В свое время актриса ходила за грибами с дедом, а теперь у нее есть компания помоложе.

«Я присматриваюсь, есть даже грибные туры, есть люди, которые водят, и уже в планах, в мечтах куда-то так съездить. Не знаю, возраст. Детям интересно, детям нравится этот азартный момент — выискать, где там прячется грибок», - поделилась сокровенным звезда.

Читайте нас также:
#интервью #отдых #хобби #семья #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео