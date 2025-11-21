В необычном виде супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста ранее появилась на дне рождения Ксении Собчак. Опубликованные тогда снимки с мероприятия повергли в шок поклонников актрисы.

Красавица Софья Эрнст не боится нападок из-за внешности. Звезда сериала «Содержанки» частенько экспериментирует с образами, некоторые из которых вызывают бурную реакцию со стороны поклонников. Демонстрируемый артисткой Софьей Эрнст лук «без бровей» неизменно привлекает особое внимание критиков. Однако, судя по всему, актриса не собирается отказываться от понравившегося ей модного образа, пусть его и называют странным. Об этом стало известно после премьеры фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, которая состоялась накануне в кинотеатре «Октябрь».

«Это не первый подход, я покрасила брови еще прошлым летом для роли и вот просто сейчас вернулась к этому. Мне понравилось, я сделала уже просто для себя», - заключила Софья.

Как выяснилось, события картины оказались очень близки артистке. По словам Софьи, со страшной болезнью Альцгеймера она знакома не понаслышке. Супруга знаменитого медиаменеджера воздержалась от подробностей, но дала понять – эта беда когда-то произошла с ее близким человеком.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким. Поэтому, наверное, страшно забыть близких и еще страшнее, что тебя забудут», - отметила актриса.

Продолжая беседу на личные темы, Эрнст поделилась своим видением идеального отдыха. Не так давно многодетная мама побывала на море с наследниками, а еще вернулась к ранее забытому хобби из детства – к так называемой тихой охоте. В свое время актриса ходила за грибами с дедом, а теперь у нее есть компания помоложе.

«Я присматриваюсь, есть даже грибные туры, есть люди, которые водят, и уже в планах, в мечтах куда-то так съездить. Не знаю, возраст. Детям интересно, детям нравится этот азартный момент — выискать, где там прячется грибок», - поделилась сокровенным звезда.