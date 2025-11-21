Советская страна в миниатюре остается непризнанной на международном уровне, но привлекает все больше туристов, которые не могут ею налюбоваться. Памятники Ленину, открытки с Путиным и заполненный туристами танк Т-34 - такие странные "достопримечательности" можно найти лишь в этом отколовшемся государстве Европы.

Официально известное как Приднестровская Молдавская Республика, Приднестровье отделилось от Молдавии в 1990 году из-за опасений, что страна воссоединится с Румынией после распада Советского Союза.

Его правительство не признано на международном уровне, а вся Европа по-прежнему считает этот сепаратистский регион частью Республики Молдова.

В настоящее время в Приднестровье находится около 1500 российских солдат, но, несмотря на официальные предупреждения о недопустимости посещения, это квазигосударство неожиданно стало пользоваться большой популярностью у западных путешественников. Проверка статистики туризма в Приднестровье - непростая задача. Туристический совет Молдавии не ответил на запрос Euronews Travel об официальных цифрах.

Однако Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утверждает, что количество прибывающих туристов "удвоилось за последние два года".

Хотя в докладе, опубликованном в 2020 году, не было приведено конкретных цифр, было подсчитано, что ежегодно около 20 000 туристов приезжают в регион в рамках однодневного тура из Молдавии.

Приднестровье также выпустило свой первый путеводитель для путешественников, который доступен на русском и английском языках.

Памятка содержит информацию о беспошлинном ввозе, запрещенных товарах, а также инструкции о том, как иностранцы могут ввозить свои автомобили в отделившееся государство.

В последнее время в TikTok стали появляться видеоролики с необычными туристическими достопримечательностями Приднестровья: более пяти тысяч постов были помечены тегом "#Приднестровье". Авторы, посетившие самопровозглашенное государство, демонстрируют его архитектуру советских времен и уникальную историю, часто под лозунгом "посетить место, которого не существует".

"Назад на машине времени"

Гарри Талли - один из многих создателей контента, который задокументировал свое пребывание в Приднестровье после того, как забронировал билет на советский поезд со спальным вагоном из Румынии в Молдавию. Видеоролики об отделившемся государстве блогера, известного в сети под ником @exploringwithharry, набрали сотни тысяч просмотров в TikTok.

25-летний путешественник говорит, что его часто привлекают "нестандартные" направления, и ему захотелось исследовать Европу с другой стороны от обычныхпопулярных направлений. В прошлом году Молдавия зарегистрировала 67 631 иностранных туристов.

Это на 55,1 процента больше, чем в 2023-м, однако это сильно отличается от Испании, которая в прошлом году приняла рекордное количество иностранных туристов - 94 миллиона человек.

Самые яркие впечатления на него произвели Бендерская крепость, сооружение XV века на правом берегу Днестра, и обед в советской столовой в центре Тирасполя.

"Она вся увешана советскими памятными вещами, - рассказал он Euronews Travel. - Она старая, сырая, на стенах растет черная плесень, но все это - часть впечатлений! Из колонок играет советская музыка, а еда - традиционная советская, состоящая из мяса, овощей и множества маринованных продуктов".

Талли также посетил небольшой книжный магазин под названием "Дом книги", который также вызвал интригу в социальных сетях. Здесь можно найти сувениры с изображением Владимира Путина - от плакатов до магнитов на холодильник.

Безопасно ли посещать Приднестровье?

В настоящее время Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании(FCDO) не рекомендует посещать Приднестровье в любом виде из-за широкомасштабных военных действий в Украине, а также из-за риска отключения электроэнергии.

"Возможности FCDO по оказанию поддержки крайне ограничены и будут еще более ограничены, если на молдавско-украинской границе или вблизи нее начнутся военные действия", - заявляют в организации.

По словам Талли, он знал о предупреждениях, которые могут аннулировать туристическую страховку, но решил продолжить поездку, проведя собственное исследование.

"Должен признаться, что я немного нервничал, когда прибыл на границу, где меня встретили российские танки, солдаты и пограничники, которые спрашивали о причине моего визита".

Несмотря на большое присутствие российских военных, Талли говорит, что у него не возникло никаких проблем ни на контрольно-пропускных пунктах, ни с военными, патрулирующими улицы.

"Просто нужно быть благоразумным и уважать правила, - добавляет он. - Эта поездка показала мне, что нельзя судить о каком-то месте, пока не увидишь его сам".

Посетив другие необычные страны, такие как Казахстан, Узбекистан и Армения, Талли говорит, что туристы должны понимать, что правительство страны и ее народ - это "две совершенно разные вещи".

Меняются ли тенденции в сфере путешествий?

Дипак Шукла, генеральный директор Pearl Lemon Adventures, говорит, что путешественники устают от одних и тех же "идеальных с точки зрения картинки" мест, что помогает таким направлениям, как Приднестровье, набирать популярность.

"Это как попасть в параллельную версию прошлого, - говорит он. - Здесь есть советские памятники, старые пропагандистские знаки, улицы, которые еще не дошли до остальной Европы, - все это странно завораживает".

Эксперт рекомендует всем посетителям пользоваться официальными пунктами въезда, иметь при себе копию проездных документов и воздерживаться от фотографирования всего, что связано с военными или правительством.

"Банкоматы не всегда работают, поэтому наличные деньги (молдавские леи или доллары США) облегчают жизнь", - добавляет Шукла.