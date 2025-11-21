Каждый человек сталкивается с негативной энергией, как внутри себя, так и вокруг. Позитивные люди притягивают положительные ситуации, тогда как негативисты чаще встречают трудности и неприятности.
Как определить, тяготеете ли вы к негативу
Ответьте честно на вопросы:
- Часто ли вы жалуетесь?
- Разговариваете о плохом или о хорошем, используя фразы вроде «ужасная погода», «адский трафик»?
- Критикуете других?
- Вас привлекают драматические новости и трагедии?
- Обвиняете других в своих неудачах?
- Чувствуете себя жертвой обстоятельств?
- Благодарны ли вы за всё, что происходит в вашей жизни, а не только за хорошее?
- Считаете ли вы, что события случаются сами, или вы активно влияете на свою жизнь?
Если вы склонны видеть себя жертвой или благодарны лишь за приятное, стоит задуматься о смене подхода к жизни.
Три шага к избавлению от негативной энергии
1. Возьмите ответственность за свою жизнь
Вы контролируете свои действия и реакции. Перестаньте обвинять других — это первый шаг к внутренней свободе и позитивным изменениям.
2. Замените негатив на позитив
Практикуйте переосмысление: вместо «Что плохого в этой ситуации?» спрашивайте себя «Что полезного я могу извлечь?» Постепенно такой подход формирует привычку видеть возможности вместо проблем.
3. Любите и отпускайте прошлое
Любовь и принятие помогают очищать негатив и наполняют жизнь светом. Учитесь видеть позитив в настоящем и воображайте желаемую реальность.
Следуя этим шагам, вы создадите магнит для положительных событий и людей, а внутренний мир станет спокойнее и гармоничнее.
Источник: noi.md
