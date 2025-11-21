Каждый человек сталкивается с негативной энергией, как внутри себя, так и вокруг. Позитивные люди притягивают положительные ситуации, тогда как негативисты чаще встречают трудности и неприятности.

Как определить, тяготеете ли вы к негативу

Ответьте честно на вопросы:

Часто ли вы жалуетесь?

Разговариваете о плохом или о хорошем, используя фразы вроде «ужасная погода», «адский трафик»?

Критикуете других?

Вас привлекают драматические новости и трагедии?

Обвиняете других в своих неудачах?

Чувствуете себя жертвой обстоятельств?

Благодарны ли вы за всё, что происходит в вашей жизни, а не только за хорошее?

Считаете ли вы, что события случаются сами, или вы активно влияете на свою жизнь?

Если вы склонны видеть себя жертвой или благодарны лишь за приятное, стоит задуматься о смене подхода к жизни.

Три шага к избавлению от негативной энергии

1. Возьмите ответственность за свою жизнь

Вы контролируете свои действия и реакции. Перестаньте обвинять других — это первый шаг к внутренней свободе и позитивным изменениям.

2. Замените негатив на позитив

Практикуйте переосмысление: вместо «Что плохого в этой ситуации?» спрашивайте себя «Что полезного я могу извлечь?» Постепенно такой подход формирует привычку видеть возможности вместо проблем.

3. Любите и отпускайте прошлое

Любовь и принятие помогают очищать негатив и наполняют жизнь светом. Учитесь видеть позитив в настоящем и воображайте желаемую реальность.

Следуя этим шагам, вы создадите магнит для положительных событий и людей, а внутренний мир станет спокойнее и гармоничнее.

