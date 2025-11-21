Baltijas balss logotype
Как избавиться от негативной энергии: три простых шага к позитиву 0 225

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от негативной энергии: три простых шага к позитиву

Каждый человек сталкивается с негативной энергией, как внутри себя, так и вокруг. Позитивные люди притягивают положительные ситуации, тогда как негативисты чаще встречают трудности и неприятности.

Как определить, тяготеете ли вы к негативу

Ответьте честно на вопросы:

  • Часто ли вы жалуетесь?
  • Разговариваете о плохом или о хорошем, используя фразы вроде «ужасная погода», «адский трафик»?
  • Критикуете других?
  • Вас привлекают драматические новости и трагедии?
  • Обвиняете других в своих неудачах?
  • Чувствуете себя жертвой обстоятельств?
  • Благодарны ли вы за всё, что происходит в вашей жизни, а не только за хорошее?
  • Считаете ли вы, что события случаются сами, или вы активно влияете на свою жизнь?

Если вы склонны видеть себя жертвой или благодарны лишь за приятное, стоит задуматься о смене подхода к жизни.

Три шага к избавлению от негативной энергии

1. Возьмите ответственность за свою жизнь

Вы контролируете свои действия и реакции. Перестаньте обвинять других — это первый шаг к внутренней свободе и позитивным изменениям.

2. Замените негатив на позитив

Практикуйте переосмысление: вместо «Что плохого в этой ситуации?» спрашивайте себя «Что полезного я могу извлечь?» Постепенно такой подход формирует привычку видеть возможности вместо проблем.

3. Любите и отпускайте прошлое

Любовь и принятие помогают очищать негатив и наполняют жизнь светом. Учитесь видеть позитив в настоящем и воображайте желаемую реальность.

Следуя этим шагам, вы создадите магнит для положительных событий и людей, а внутренний мир станет спокойнее и гармоничнее.

Источник: noi.md

#позитив #энергия #самопознание #негатив #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
