Горнолыжный отдых никогда не был дешевым удовольствием. Любителям, помимо платы за жилье, приходится платить за ски-пасс и снаряжение. В предстоящий сезон многие популярные курорты снова поднимают цены. Но в Европе все еще есть места, где можно выйти на склон и при этом не разориться.

С приближением зимы любители горных лыж начитают подсчитывать, во сколько им обойдется поездка на склоны в этом году. Многие пребывают в отчаянии.

В Италии цены на ски-пассы для курортов от Доломитовых Альп до Апеннин подскочат на 40% по сравнению с 2021 годом. Национальный орган по защите прав потребителей назвал повышение цен "совершенно неоправданным".

Исследование, проведенное в начале этого года, показало, что в целом стоимость катания на лыжах в Европе выросла на 34,8% по сравнению с инфляцией 2015 года.

Так можно ли по-прежнему бюджетно отдохнуть на лыжах в Европе? Ответ - да, просто нужно заглянуть немного дальше классических курортов Италии и Швейцарии.

Болгария часто возглавляет рейтинги самых недорогих горнолыжных курортов Европы, отчасти благодаря доступным ски-пассам. Боровец расположен высоко в Рильских горах. Его трассы простилаются на 58 километров. Это значительно меньше, чем на многих европейских горнолыжных курортах, но благодаря своему расположению, снег там практически гарантирован в течение всего сезона.

Стоимость катания на курорте для взрослых составляет около 52 евро в день, при этом в ноябре и декабре можно приобрести ски-пассы по более низкой цене.

Прокат снаряжения здесь также доступен по разумным ценам: лыжи, палки и ботинки обойдутся взрослым примерно в 20 евро в день.

Аналогично, в Банско, расположенном в национальном парке Пирин, катание на лыжах обойдется примерно в треть от стоимости отдыха на некоторых швейцарских курортах.

До конца ноября сезонный абонемент можно купить за 869 евро для взрослых или за 51 евро для людей старше 75 лет. Цена на остальную часть сезона и однодневные абонементы пока не объявлена, но в прошлом году дневной абонемент стоил около 56 евро для взрослых.

Проживание на обоих курортах также доступно по приемлемым ценам: частные апартаменты можно снять от 30 евро за ночь, а четырехзвездочные отели — от 50 евро.

Оба курорта предлагают услуги трансфера на автобусе из аэропорта Софии, что также позволяет сэкономить.

Найдите приключения и аутентичность в Грузии

Горнолыжные курорты Грузии - еще один недорогой вариант с дополнительным бонусом в виде надежного снежного покрова. Хотя Кавказские горы, как и везде, прогреваются, преимущество грузинских склонов в том, что они расположены довольно высоко. Курорты Гудаури и Тетнульди находятся на высоте от 2 000 до 3 000 метров.

Это также делает катание на лыжах одним из самых экологически чистых в Европе, поскольку курортам не приходится полагаться на искусственный снег.

По мнению Петра Маджера, руководителя группы горнолыжной школы Vagabond Adventures в Гудаури, Грузия также предлагает "атмосферу приключений, которую вы не получите на полированных курортах и в сказочных деревнях Альп".

По его словам, инфраструктура иногда немного уступает другим европейским направлениям, но компенсирует своей аутентичностью и харизмой. Гудаури - крупнейший горнолыжный курорт Грузии, предлагающий наибольшее количество удобств и англоязычные лыжные школы, такие как Vagabond Adventures. До него можно добраться за два часа из международного аэропорта Тбилиси.

Ски-пассы стоят около 25 евро в день, а самым выгодным предложением является сезонный абонемент, который дает неограниченный доступ ко всем горнолыжным курортам Грузии примерно за 200 евро. Прокат стоит в среднем 22 евро за полный комплект снаряжения в день.

А после насыщенного дня на склонах можно подкрепиться бюджетными блюдами грузинской кухни: хинкали, хачапури и душистым хлебом с расплавленным сыром или маслом.

Доступное катание на горных лыжах в Андорре

Андорра - не новое горнолыжное направление, но ее склоны в Пиренеях сохранили как свой непринужденный характер, так и цены.

Сайты для отдыха направляют семьи в Пал-Аринсаль в давно известном горнолыжном регионе Валлнорд, где 63 километра трасс доступны примерно за 52 евро в день. Начинающие и продвинутые лыжники могут найти множество подходящих трасс и лыжную школу в окрестностях Паль. В районе Аринсаль для более подготовленных лыжников есть красные и черные трассы на высоте более 2 500 метров.

Сезонный абонемент Nord Pass стоимостью 750 евро предоставляет неограниченный доступ как в Пал-Аринсаль, так и в Ордино-Аркалис, в общей сложности это 90 километров трасс.

За 970 евро лыжники могут приобрести Andorra Pass, который также включает в себя зону Грандвалира. Это самый большой курорт в Пиренеях, где 140 трасс для всех уровней катания протянулись на 215 километров. Самые высокие склоны расположены на высоте 2 600 метров над уровнем моря.

Здесь также есть сноупарки, трассы для внетрассового катания и альпинистские маршруты. Стоимость дневного абонемента для взрослых составляет около 61 евро.

Грандвалира неоднократно получала награду World Ski Awards как лучший горнолыжный курорт Андорры - в 2023, 2022, 2020 и 2015 годах.