Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
ФОТО: Unsplash

Даже крайне низкое потребление сигарет повышает риск инфаркта.

Даже крайне низкое потребление сигарет — всего 2–5 штук в день — значительно повышает риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти. К такому выводу пришли ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джонса Хопкинса, проанализировав данные более 300 тысяч человек из 22 долгосрочных исследований. Работа опубликована в PLOS Medicine.

Анализ почти двух десятилетий наблюдений показал: «легкие» курильщики имеют на 50 процентов более высокий риск сердечной недостаточности и на 60 процентов — смерти от любых причин по сравнению с теми, кто никогда не курил. Причем даже спустя 30 лет после отказа от сигарет опасность остается повышенной, хотя и заметно снижается в первые 10 лет после прекращения курения.

Исследователи подчеркивают: сокращать количество сигарет бесполезно — важнее полностью бросить как можно раньше. Это единственная стратегия, которая реально снижает долгосрочный риск для сердца и сосудов.

#медицина #наука #профилактика #курение #инфаркт #сердце #здоровье
