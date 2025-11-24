Работа мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $54,7 млн.

Она стала, таким образом, самой дорогой картиной художницы-женщины, когда-либо проданной на аукционе, пишет The Wall Street Journal. Ранее этот рекорд принадлежал работе американской художницы Джорджии О'Кифф "Дурман/Белый цветок №1", которую 11 лет назад купила дочь основателя Walmart Inc. Элис Уолтон за $44,4 млн.

Работа "Сон (Кровать)" была создана Кало в 1940 году. На ней изображена сама Фрида, которая спит в парящей на фоне неба кровати, обвитая лианами, а над ней - скелет с цветами, обмотанный динамитом.

Картина также стала самым дорогим произведением искусства латиноамериканского автора, побив рекорд другого автопортрета Кало "Диего и я", написанного в 1949 году. Эта работа, на которой изображена художница с крошечным портретом ее мужа Диего Риверы, размещенным на ее лбу, была продана в 2021 году на $34,9 млн.

Фрида Кало де Ривера (6 июля 1907, Койоакан — 13 июля 1954, Мехико), — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на её творчество. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре Бретон причислял её к сюрреалистам.

Всю жизнь у неё было слабое здоровье — в шесть лет переболела полиомиелитом, последствия которого остались навсегда, а в восемнадцать лет попала в серьёзную автомобильную аварию, после которой пришлось перенести многочисленные операции, повлиявшие на всю её жизнь. В 1929 году она вышла замуж за художника Диего Риверу, помимо общих интересов их сблизило то, что оба поддерживали коммунистическую партию.

Дом в Койоакане был построен за три года до рождения Фриды — в 1904 году на маленьком клочке земли. Толстые стены наружного фасада, плоская крыша, один жилой этаж, планировка, при которой комнаты всегда оставались прохладными и все открывались во внутренний двор, — почти образец дома в колониальном стиле. Он стоял всего лишь в нескольких кварталах от центральной городской площади. Снаружи дом на углу улицы Лондрэс и улицы Альендэ выглядел точно так же, как и другие в Койоакане, старом жилом районе на юго-западе пригорода Мехико. В течение 30 лет облик дома не менялся. Но Диего и Фрида сделали его таким, каким знаем его мы: дом в преобладающем синем цвете с нарядными высокими окнами, украшенный в традиционном индейском стиле, дом полный страсти.

Вход в дом охраняют два гигантских скульптурных изображения Иуды, их фигуры из папье-маше двадцати футов высотой делают жесты, будто приглашая друг друга к разговору.

Внутри палитры и кисти Фриды лежат на рабочем столе так, будто она только что их там оставила. У кровати Диего Риверы лежит шляпа, его рабочий халат и стоят огромные ботинки. В большой угловой спальне расположена стеклянная витрина. Над нею написано: «Здесь 7 июля 1910 года родилась Фрида Кало». Надпись появилась через четыре года после смерти художницы, когда её дом стал музеем. Эта надпись неточна. Как показывает свидетельство о рождении Фриды, родилась она 6 июля 1907 года. Но она решила, что родилась не в 1907 году, а 1910, в год начала Мексиканской революции. Поскольку в годы революционного десятилетия она была ребёнком и жила среди хаоса и залитых кровью улиц Мехико, то решила, что родилась вместе с этой революцией.

Ярко-голубые и красные стены дворика украшает ещё одна надпись: «Фрида и Диего жили в этом доме с 1929 по 1954 год». Она отражает сентиментальное, идеальное отношение к браку, что снова расходится с реальностью. До поездки Диего и Фриды в США, где они провели 4 года (до 1934 года), в этом доме они жили ничтожно мало. В 1934—1939 они жили в двух домах, построенных специально для них в жилом районе Сан-Анхэле. Затем последовали долгие периоды, когда, предпочитая жить независимо в студии в Сан-Анхэле, Диего вовсе не жил вместе с Фридой, не говоря уже о том годе, когда оба Ривера разъезжались, разводились и снова сочетались браком. Обе надписи приукрасили действительность. Как и сам музей, они — часть легенды о Фриде.