Канье Уэст и «Тату» на открытии бутика Гоши Рубчинского в Токио 0 180

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Канье Уэст и «Тату» на открытии бутика Гоши Рубчинского в Токио

Российский дуэт «Тату», вновь собравшийся после долгого перерыва, посетил открытие нового токийского бутика бренда Гоши Рубчинского. Юлия Волкова и Лена Катина прилетели в столицу Японии, чтобы поддержать дизайнера, с которым в этом году начали сотрудничать как амбассадоры. На мероприятии они встретились с Канье Уэстом, ранее работавшим с Рубчинским над несколькими проектами.

Артистки позировали вместе с музыкантом и дизайнером, став частью светской программы, сопровождавшей презентацию. Их образы выдержаны в эстетике панк-рока: кожа, клетка и узнаваемые силуэты эпохи 90-х, на которую опирается и сам Рубчинский.

После официальной части гости отправились на закрытую вечеринку, где «Тату» планировали выступить. Для дуэта это ещё одно заметное публичное появление — за последние месяцы они дали несколько концертов и начали подготовку к новому туру.

Юлия Волкова и Лена Катина подчёркивают, что прежние разногласия остались в прошлом, а сегодня обе полностью сосредоточены на совместной работе и дальнейшем развитии проекта.

Источник: kleo

#мода #Япония #артисты #культура #музыка #концерты
