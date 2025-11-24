Горнолыжные трассы Briežkalns и Gaiziņkalns начали подготовку склонов к зимнему сезону. При благоприятной погоде первые трассы могут открыться уже в ближайшие выходные, а основной склон — к Рождеству.

Хозяин Briežkalns Андрис Страдиньш отметил, что сейчас готовится учебный склон и трасса для катания на камерах. На данный момент примерно 70% снега на учебном склоне уже напущены.

Учитывая, что в ближайшие ночи прогнозируется мороз до -5 градусов, Briežkalns планирует подготовить эти трассы и потенциально открыть их для первых посетителей уже в выходные, сказал Страдиньш. Он также указал, что небольшое количество снега уже напущено на центральную трассу. Если погодные условия останутся стабильными, после завершения первых трасс начнется работа и над подготовкой центральной трассы.

Представитель горнолыжной трассы Gaiziņkalns Юрис Страдиньш сообщил, что в последние годы сезон начинают с подготовки одной трассы. Сейчас работа идет над основной трассой, и если мороз сохранится, снег будут пускать и на другие участки. Он отметил, что пять лет назад снег при -3 градусах не пускали, однако сейчас приходится работать с тем, что есть. Процесс идёт медленнее, но количество снега постепенно увеличивается. Снег планируют пускать до четверга, 27 ноября, а дальнейшие действия будут зависеть от погодных прогнозов. После следующего цикла напуска снега будет ясно, удастся ли подготовить всю трассу и открыть её для посетителей, или будет открыта только основная часть. Все зависит от температуры воздуха.

Страдиньш добавил, что главная цель — открыть основной склон к Рождеству. В ноябре трасса ещё доступна не будет. Если не удастся напустить снег на большой склон, он будет использоваться как склон, где можно учиться кататься на лыжах и сноуборде.