Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные 2 143

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
ФОТО: dreamstime

Горнолыжные трассы Briežkalns и Gaiziņkalns начали подготовку склонов к зимнему сезону. При благоприятной погоде первые трассы могут открыться уже в ближайшие выходные, а основной склон — к Рождеству.

Хозяин Briežkalns Андрис Страдиньш отметил, что сейчас готовится учебный склон и трасса для катания на камерах. На данный момент примерно 70% снега на учебном склоне уже напущены.

Учитывая, что в ближайшие ночи прогнозируется мороз до -5 градусов, Briežkalns планирует подготовить эти трассы и потенциально открыть их для первых посетителей уже в выходные, сказал Страдиньш. Он также указал, что небольшое количество снега уже напущено на центральную трассу. Если погодные условия останутся стабильными, после завершения первых трасс начнется работа и над подготовкой центральной трассы.

Представитель горнолыжной трассы Gaiziņkalns Юрис Страдиньш сообщил, что в последние годы сезон начинают с подготовки одной трассы. Сейчас работа идет над основной трассой, и если мороз сохранится, снег будут пускать и на другие участки. Он отметил, что пять лет назад снег при -3 градусах не пускали, однако сейчас приходится работать с тем, что есть. Процесс идёт медленнее, но количество снега постепенно увеличивается. Снег планируют пускать до четверга, 27 ноября, а дальнейшие действия будут зависеть от погодных прогнозов. После следующего цикла напуска снега будет ясно, удастся ли подготовить всю трассу и открыть её для посетителей, или будет открыта только основная часть. Все зависит от температуры воздуха.

Страдиньш добавил, что главная цель — открыть основной склон к Рождеству. В ноябре трасса ещё доступна не будет. Если не удастся напустить снег на большой склон, он будет использоваться как склон, где можно учиться кататься на лыжах и сноуборде.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #спорт #снег #горные лыжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го ноября

    На след неделе ожидается длительное стабильное потепление (без заморозков). Так что веселье пока не долгое.

    1
    2
  • 010725
    010725
    24-го ноября

    Немного самостоятельности в идеях и в Латвии могбы появиться холмолыжный спорт. Благо высота кучек песка и мела позволяет.

    2
    2

Видео