Певица резко отреагировала на очередную публикацию неудачных фотографий и призналась, что больше не хочет жить в Америке.
Что произошло
Папарацци сняли Бритни Спирс на парковке у винного бара в Лос-Анджелесе. На фото, опубликованных Daily Mail, звезда держит бокал шампанского, после чего садится за руль автомобиля.
Певица была одета в коричневый жакет, джинсы, туфли на каблуке и солнцезащитные очки. Сотрудник заведения помог донести её покупки до машины. Момент с напитком вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где многие выразили тревогу за состояние артистки.
Реакция соцсетей
Часть пользователей посчитала, что Спирс выглядит уставшей и переменившейся, другие призвали оставить её в покое и перестать преследовать.
Что сказала Бритни
Певица резко раскритиковала работу папарацци, отметив, что они намеренно выбирают провокационные ракурсы:
«Такое ощущение, что им платят много, очень много денег за этот неудачный снимок. Вот почему я не люблю Америку, и никогда не любила и не буду любить», — заявила она.
Звезда также призналась, что хочет покинуть США и переехать, например, в Таиланд.
Напомним, в прошлом месяце Бритни Спирс в нетрезвом виде села за руль и устроила ДТП.
