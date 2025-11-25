Певица резко отреагировала на очередную публикацию неудачных фотографий и призналась, что больше не хочет жить в Америке.

Что произошло

Папарацци сняли Бритни Спирс на парковке у винного бара в Лос-Анджелесе. На фото, опубликованных Daily Mail, звезда держит бокал шампанского, после чего садится за руль автомобиля.

Певица была одета в коричневый жакет, джинсы, туфли на каблуке и солнцезащитные очки. Сотрудник заведения помог донести её покупки до машины. Момент с напитком вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где многие выразили тревогу за состояние артистки.

Реакция соцсетей

Часть пользователей посчитала, что Спирс выглядит уставшей и переменившейся, другие призвали оставить её в покое и перестать преследовать.

Что сказала Бритни

Певица резко раскритиковала работу папарацци, отметив, что они намеренно выбирают провокационные ракурсы:

«Такое ощущение, что им платят много, очень много денег за этот неудачный снимок. Вот почему я не люблю Америку, и никогда не любила и не буду любить», — заявила она.

Звезда также призналась, что хочет покинуть США и переехать, например, в Таиланд.

Напомним, в прошлом месяце Бритни Спирс в нетрезвом виде села за руль и устроила ДТП.

