Бритни Спирс заявила, что хочет уехать из США после новых снимков папарацци

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бритни Спирс заявила, что хочет уехать из США после новых снимков папарацци

Певица резко отреагировала на очередную публикацию неудачных фотографий и призналась, что больше не хочет жить в Америке.

Что произошло

Папарацци сняли Бритни Спирс на парковке у винного бара в Лос-Анджелесе. На фото, опубликованных Daily Mail, звезда держит бокал шампанского, после чего садится за руль автомобиля.

Певица была одета в коричневый жакет, джинсы, туфли на каблуке и солнцезащитные очки. Сотрудник заведения помог донести её покупки до машины. Момент с напитком вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где многие выразили тревогу за состояние артистки.

Реакция соцсетей

Часть пользователей посчитала, что Спирс выглядит уставшей и переменившейся, другие призвали оставить её в покое и перестать преследовать.

Что сказала Бритни

Певица резко раскритиковала работу папарацци, отметив, что они намеренно выбирают провокационные ракурсы:

«Такое ощущение, что им платят много, очень много денег за этот неудачный снимок. Вот почему я не люблю Америку, и никогда не любила и не буду любить», — заявила она.

Звезда также призналась, что хочет покинуть США и переехать, например, в Таиланд.

Напомним, в прошлом месяце Бритни Спирс в нетрезвом виде села за руль и устроила ДТП.

Источник: kleo.ru

#США #соцсети #знаменитости #развлечения
