Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу положили конец 27-летней вражде 0 229

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу положили конец 27-летней вражде

Звезды впервые за долгие годы открыто пообщались и помирились.

После почти трёх десятилетий напряжённых отношений Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу наконец-то помирились. На мероприятии Governors Ball в Лос-Анджелесе артистки непринуждённо разговаривали и выглядели так, будто давний конфликт больше не существует.

По словам инсайдеров, между звездами сейчас царит полное взаимопонимание: «Между ними всё хорошо, они друзья. Никакого холодного конфликта и плохих вайбов», — отметил источник.

Истоки их вражды уходят в 1998 год, когда Дженнифер Лопес резко высказалась о Гвинет Пэлтроу, заявив, что та получила широкую известность во многом благодаря роману с Брэдом Питтом. Тогда слова Джей Ло вызвали громкий резонанс и заложили фундамент многолетнего отчуждения.

Теперь же, спустя 27 лет, их непростой конфликт, похоже, окончательно остался в прошлом.

Источник: OK Magazine

#звезды #отношения #друзья
Видео