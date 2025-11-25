После почти трёх десятилетий напряжённых отношений Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу наконец-то помирились. На мероприятии Governors Ball в Лос-Анджелесе артистки непринуждённо разговаривали и выглядели так, будто давний конфликт больше не существует.

По словам инсайдеров, между звездами сейчас царит полное взаимопонимание: «Между ними всё хорошо, они друзья. Никакого холодного конфликта и плохих вайбов», — отметил источник.

Истоки их вражды уходят в 1998 год, когда Дженнифер Лопес резко высказалась о Гвинет Пэлтроу, заявив, что та получила широкую известность во многом благодаря роману с Брэдом Питтом. Тогда слова Джей Ло вызвали громкий резонанс и заложили фундамент многолетнего отчуждения.

Теперь же, спустя 27 лет, их непростой конфликт, похоже, окончательно остался в прошлом.

Источник: OK Magazine