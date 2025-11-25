Baltijas balss logotype
Мила Кунис рассказала, почему снимается в кино только раз в году 0 210

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мила Кунис рассказала, почему снимается в кино только раз в году

Актриса сознательно придерживается строгого графика ради семьи.

На премьере фильма «Ножи наголо: Проснись, покойник» Мила Кунис объяснила, почему зрители видят её на экране всего в одном проекте в год. Актриса призналась, что давно изменила темп жизни и ставит семью выше карьерных амбиций.

Кунис подчеркнула, что выходит на съёмочную площадку исключительно во время каникул детей — иначе, по её словам, ей пришлось бы жертвовать временем, которое она хочет проводить с семьёй. Такой подход позволяет ей оставаться в профессии и одновременно не упускать важные моменты в жизни близких. Об этом сообщает People.

«Я снимаюсь в одном фильме в год, потому что работаю только тогда, когда у детей каникулы. Так что вы и дальше будете видеть меня в одной ленте в год», — сказала 42-летняя актриса.

Регулярность действительно впечатляет:

2024 — фильм «Отец года»

2023 — сериал «Шоу 90-х»

2022 — «Самая счастливая девушка на свете»

Звезда придерживается почти «календарной точности», не изменяя собственным правилам.

Скоро поклонники смогут увидеть актрису в премьере «Восстань, мертвецу: Тайна наголо», которая выйдет в кинотеатрах 26 ноября, а 12 декабря станет доступна на Netflix.

Источник: news.hochu.ua

#звезды #интервью #кино #семья #каникулы #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео