Классика жанра: балет

27 ноября во Дворце культуры VEF выступит Грузинский национальный королевский балет с танцевальным шоу "Грузинская магия". Коллектив выступает под руководством Гелы Почишвили и Майи Кикнадзе уже более 47 лет. Более 40 миллионов человек в 80 странах мира аплодировали танцовщикам, которые поражают публику выдающимся мастерством, неподражаемым артистизмом, смелостью и безудержной экспрессией, присущей только грузинским танцам.

Грузинский национальный королевский балет выступал практически во всех странах мира: Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, более 10 раз – в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и др.

В танцевальном шоу "Грузинская магия" задействовано 370 костюмов, звучит уникальная грузинская музыка, а каждый уголок Грузии описывается таким образом, что зритель в течение почти двух часов путешествует по аутентичным грузинским городам и селам, видит жизнь и быт грузин.

Музыка кино

Кто не помнит музыку к фильму «Страна глухих»? Ее автор, скрипач и композитор Алексей Айги уже давно живет во Франции, откуда и приезжает в Ригу, чтобы 29 ноября выступить на сцене Латвийской академии культуры.

Это премьера музыкального перформанса Perdre le nord, созданного во Франции. В проекте участвует также художник и перформер Максим Исаев, сооснователь театра Akhe, в 1990-е активно работал в Европе – Германии, Великобритании, участвовал в фестивалях по всему миру. После антивоенного выступления на фестивале "Золотая Маска" (он тогда, кстати, все же получил этот главный театральный приз России) в марте 2022 года покинул Россию. Премьера в Риге откроет балтийский тур: далее перформанс будет показан в Вильнюсе, Таллине и Хельсинки.

Французское выражение perdre le nord ("потерять север") означает утратить ориентиры. В спектакле эта метафора становится отправной точкой размышлений о перемещении, утрате и поиске опоры. Это сценический диалог о том, как художник может выражать эмоции без слов – через звук, движение и образ. Айги будет играть на скрипке собственную музыку, а Исаев – создавать инженерный театр из своих фантазий, бутафории и собственного тела.

"Таланты Инесы Галанте"

30 ноября с 9.30 до 22.00 в малом зале концертного зала "Дзинтари" состоится финал XII конкурса молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инесы Галанте» и награждение победителей. Внимание: весь день вход свободный.

Конкурс проводится по четырём номинациям: вокальное искусство; клавишные инструменты; струнные инструменты; духовые/ударные инструменты. Продолжительность каждой категории конкурса: ~1,5 часа (с перерывом 15–40 минут).

Этот престижный Международный конкурс традиционно привлекает вокалистов и инструменталистов со всего мира. Организаторы проекта – Фонд Инессы Галанте в сотрудничестве с преподавателями Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке Nākotnes Atbalsta Fonds – приглашают всех желающих посетить заключительное мероприятие конкурса, которое по сути представляет собой яркий концерт, на котором талантливые молодые исполнители исполняют прекрасные произведения известных композиторов.

"Финал нашего творческого конкурса – прежде всего, красивый концерт, но для молодых исполнителей живое общение со зрителями и членами жюри – это всегда яркие эмоции и ценный опыт. Убеждена, что нас ждет замечательный музыкальный праздник, который завершится награждением победителей», – отметила муза конкурса и председатель жюри, оперная певица Инесе Галанте.

Выставка живописи

Этим летом в Юрмале открылось новое художественное пространство Art Space Jomas 86, где до середины декабря можно посетить персональную выставку Марины Лаптевой "Вдохновленная Латвией". Марина хорошо известна рижской художественной публике в качестве художницы и устроительницы вернисажей. Сегодня Марина не только художник, но и певчая в православном церковном хоре и куратор в художественном пространстве под названием "Ковчег", что в зале при Храме во имя всех святых (Рига, улица Католю).

"Живопись сама по себе, бесспорно, терапия, – говорит Марина Лаптева, – ты возвышаешься, уходишь в совершенно другие мыслеформы, визуализации, образы. И отрываешься от вещей, которые тяготят – конфликтов и ситуаций, которые не можешь отпустить".

Фестиваль национальных меньшинств

23-й фестиваль творчества национальных меньшинств Латвии "Едины в многообразии" проходит в доме Ассоциации национально-культурных обществ Латвии (АНКОЛ) имени Иты Козакевичи. Его руководителем является профессор и пианист Раффи Хараджанян. Здесь сейчас в каминном зале открыта выставка картин-вышивок, их сделала автор из белорусского общества Татьяна Дробчик, которую мы больше знали по увлеченному исполнению народных песен. А в верхнем зале открыта еще одна экспозиция – от "Объединения художников-белорусов Балтии", которая представляет собой фотовыставку снимков Леона Жуковского. Ее название "Мгновения 2025 года".

В большом зале 29 ноября выступят юношеская музыкальная команда "Берендейка" (руководитель Виолетта Николаенко) и хор еврейской песни "Шофар" (руководитель Иосиф Цисер). 30 ноября откроется коллективная выставка живописи и графики под названием "Их вдохновляет Латвия". Картины представят Вячка Телеш, Бабкен Степанян, Анатолий Бородкин, Карине Паронянц, Ольга Якубовская. Церемонию открытия выставки украсит концерт из сочинений латышских композиторов.

Завершится фестиваль 6 декабря на просторной сцене рижской польской школы имени Иты Козакевичи (это единственная программа фестиваля вне Дома АНКОЛ), когда в одной программе выступят немцы и ромы, грузины и евреи, ансамбль индийского танца Bharata и украинский хор Днiпро...

Вход на все мероприятия свободный!