Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самая знаменитая уличная рокерша России скрылась в неизвестном направлении 0 625

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь она стала мегаизвестной.

Теперь она стала мегаизвестной.

После задержания Наоко и Орлова арестовывали трижды.

Вокалистка музыкальной группы «Стоптайм» Диана Логинова, выступающая под сценическим псевдонимом Наоко, по данным «Холода», смогла покинуть Россию после третьего подряд ареста. Сейчас Логинова находится в безопасности, сообщают оппозииционные СМИ.

Наоко вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым задержали 15 октября. Поводом послужило исполнение группой песен «иноагентов» во время уличного выступления в Санкт-Петербурге, видео которого распространилось в сети.

После задержания Наоко и Орлова арестовывали трижды, а Леонтьева — дважды , вменяя им, в частности, организацию одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. В день окончания предыдущего ареста музыкантов задерживали на выходе из спецприемника и везли в суд, где им назначали новый арест.

Леонтьев вышел на свободу 10 ноября, отбыв два ареста, а Наоко и Орлов покинули спецприемник вечером 23 ноября. При этом, как писала петербургская «Фонтанка», полицейские специально вывезли музыкантов с территории в автомобиле с тонированными стеклами, чтобы их не увидели, ждавшие на выходе журналисты.

Группа Stoptime сформировалась в Санкт-Петербурге в августе 2025 года. С апреля клавишница и вокалистка Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов (Саша) выступали в составе группы NeXti. В актуальный состав Stoptime, по данным её сайта, помимо Наоко и Саши, входят также ударник Владислав Леонтьев (Влад) и участники по именам Слава и Аня, которые во время выступлений собирают пожертвования публики. Полные имена музыкантов намеренно не афишируются. Известно, что Наоко исполнилось 18 лет, она студентка Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова.

«Стоптайм» не ограничивается одним жанром: в их исполнении звучат как рок- и поп-хиты (например, песни Валерия Меладзе, групп «Бумбокс» и «Мумий Тролль»), так и панк-композиции. Однако наибольшую известность группа получила благодаря каверам песен современных исполнителей, объявленных Министерством юстиции РФ «иноагентами», чья музыка фактически находится под запретом в России. В репертуаре Stoptime были замечены антивоенные композиции Монеточки, рэпера Noize MC, певицы Земфиры, панк-группы «Порнофильмы» и других артистов, покинувших страну или подвергшихся цензуре. Сама Наоко отмечала, что группа чередует песни этих музыкантов с обычными популярными хитами, — таким образом им удавалось привлекать и увлекать широкую аудиторию на улицах.

Читайте нас также:
#свобода #культура #музыка #оппозиция #музыканты #рок #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раиса мешала Нэнси даже в Белом Доме. Иконка видео
Изображение к статье: Мелания Трамп открыла рождественский сезон Белого дома
Изображение к статье: Все давно смогли оценить артистический талант Елизаветы Михайловны. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео