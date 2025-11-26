Вокалистка музыкальной группы «Стоптайм» Диана Логинова, выступающая под сценическим псевдонимом Наоко, по данным «Холода», смогла покинуть Россию после третьего подряд ареста. Сейчас Логинова находится в безопасности, сообщают оппозииционные СМИ.

Наоко вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым задержали 15 октября. Поводом послужило исполнение группой песен «иноагентов» во время уличного выступления в Санкт-Петербурге, видео которого распространилось в сети.

После задержания Наоко и Орлова арестовывали трижды, а Леонтьева — дважды , вменяя им, в частности, организацию одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. В день окончания предыдущего ареста музыкантов задерживали на выходе из спецприемника и везли в суд, где им назначали новый арест.

Леонтьев вышел на свободу 10 ноября, отбыв два ареста, а Наоко и Орлов покинули спецприемник вечером 23 ноября. При этом, как писала петербургская «Фонтанка», полицейские специально вывезли музыкантов с территории в автомобиле с тонированными стеклами, чтобы их не увидели, ждавшие на выходе журналисты.

Группа Stoptime сформировалась в Санкт-Петербурге в августе 2025 года. С апреля клавишница и вокалистка Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов (Саша) выступали в составе группы NeXti. В актуальный состав Stoptime, по данным её сайта, помимо Наоко и Саши, входят также ударник Владислав Леонтьев (Влад) и участники по именам Слава и Аня, которые во время выступлений собирают пожертвования публики. Полные имена музыкантов намеренно не афишируются. Известно, что Наоко исполнилось 18 лет, она студентка Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова.

«Стоптайм» не ограничивается одним жанром: в их исполнении звучат как рок- и поп-хиты (например, песни Валерия Меладзе, групп «Бумбокс» и «Мумий Тролль»), так и панк-композиции. Однако наибольшую известность группа получила благодаря каверам песен современных исполнителей, объявленных Министерством юстиции РФ «иноагентами», чья музыка фактически находится под запретом в России. В репертуаре Stoptime были замечены антивоенные композиции Монеточки, рэпера Noize MC, певицы Земфиры, панк-группы «Порнофильмы» и других артистов, покинувших страну или подвергшихся цензуре. Сама Наоко отмечала, что группа чередует песни этих музыкантов с обычными популярными хитами, — таким образом им удавалось привлекать и увлекать широкую аудиторию на улицах.