Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Прокурор требовал для 31-летней Тарасовой три с половиной года условно, заявив, что ее исправление "возможно без изоляции от общества". В качестве свидетелей защиты на заседании горсуда, проходившем в среду, 26 ноября, в закрытом режиме, выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, ранее за Тарасову также поручились артисты Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Аглаю Тарасову задержали в конце августа в Домодедово

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт - была задержана 28 августа в московском аэропорту Домодедово, куда прилетела из Израиля. СМИ писали, что при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом весом 0,38 грамма. Гашишное масло запрещено в России.

5 сентября суд в качестве меры пресечения запретил актрисе пользоваться интернетом и выходить из дома ночью. В ходе судебного процесса актриса полностью признала вину, но изменила показания, заявив что вейп с гашишным маслом ей еще в 2022 году подарил израильский предприниматель и что она предполагала наличие в нем незначительной доли легального в Израиле каннабиса.

Аглая Тарасова известна в России по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", а также в фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2". Ранее сообщалось, что ей грозило лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей (11 тысяч евро).

DW