Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Состоялся суд над актрисой Аглаей Тарасовой. Сколько ей дали 1 2898

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: instagram.com/aglayatarasova

instagram.com/aglayatarasova

ФОТО: Instagram

Прокурор требовал для Тарасовой три с половиной года условного срока, пояснив, что ее исправление "возможно без изоляции от общества". Заседание суда проходило в закрытом режиме, пишет DW.

Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Прокурор требовал для 31-летней Тарасовой три с половиной года условно, заявив, что ее исправление "возможно без изоляции от общества". В качестве свидетелей защиты на заседании горсуда, проходившем в среду, 26 ноября, в закрытом режиме, выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, ранее за Тарасову также поручились артисты Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Аглаю Тарасову задержали в конце августа в Домодедово

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт - была задержана 28 августа в московском аэропорту Домодедово, куда прилетела из Израиля. СМИ писали, что при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом весом 0,38 грамма. Гашишное масло запрещено в России.

5 сентября суд в качестве меры пресечения запретил актрисе пользоваться интернетом и выходить из дома ночью. В ходе судебного процесса актриса полностью признала вину, но изменила показания, заявив что вейп с гашишным маслом ей еще в 2022 году подарил израильский предприниматель и что она предполагала наличие в нем незначительной доли легального в Израиле каннабиса.

Аглая Тарасова известна в России по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", а также в фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2". Ранее сообщалось, что ей грозило лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей (11 тысяч евро).

DW

Читайте нас также:
#Израиль #контрабанда #судебный процесс #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
3
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го ноября

    Впервые узнал о её существовании... 🙄

    10
    10

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как говорится, совет да любовь. Иконка видео
Изображение к статье: Почему мы запрещаем себе радоваться
Изображение к статье: Как материнская опека превращает сыновей в мужчин, не готовых к ответственности
Изображение к статье: Лайма Вайкуле исполнила «Щедрик» в рекламе: мнение украинцев разделилось

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео