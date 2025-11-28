Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-интервью Дмитрию Еловскому (признан в РФ иностранным агентом) о том, какое впечатление на него произвел в 2010 году Дмитрий Медведев – тогдашний президент России.

По словам Макаревича, Медведев показался ему абсолютно адекватным, прогрессивно настроенным и образованным молодым человеком.

«И, кстати, то, что он тогда делал, это вполне подтверждало. Мало кто уже помнит, а он сделал довольно много хорошего», — поделился рок-музыкант.

Также Макаревич признался, что «никак не относится» к своему статусу иноагента в России, поскольку не может изменить решения Минюста РФ.

«Мое дело разбиралось в суде, и у меня не нашли иностранного финансирования. Знаете почему? Потому что его нет! И тогда они сказали: «Несмотря на то, что у него иностранного финансирования нет, он все равно иноагент. У него нерелевантное поведение», — заявил артист.

После начала широкомасштабных боевых действий в Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

Между тем, в 2008 году Макаревич говорил: "Сводить все функции музыки исключительно к социальным месседжам это как-то ее принижать и обеднять. В те годы, когда меня не устраивало то, что происходит со страной и со мной лично, я об этом говорил в песнях, которые писал. Я и сейчас в песнях говорю о том, что меня не устраивает. И достаточно послушать последнюю пластинку, чтобы в этом убедиться. Если говорить о конкретных выборах, я не вижу и не видел какого-то соперника Медведеву среди представленных кандидатур. Я понимаю, что не бывает в мире идеальных руководителей и идеальных государственных устройств. Но происходящее сегодня считаю наиболее разумным и наиболее приемлемым".